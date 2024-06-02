رقم سلبي.. دورتموند يعادل أياكس ومانشستر يونايتد في التشامبيونزليج

بخسارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام نادي ريال مدريد الإسباني بنتيجة هدفين نظيفين لم يتمكن دورتموند من فض الشراكة في عدد الألقاب المحرزة لقب وحيد مع أندية سيلتك الأسكتلندي في عام 1967 على حساب نادي إنتر ميلان الإيطالي، وهامبورج الألماني في عام 1983 ضد نادي يوفنتوس الإيطالي، وستيوا بوخارست الروماني في عام 1986 أمام نادي برشلونة الإسباني، وأولمبيك مارسيليا الفرنسي في عام 1993 على حساب نادي إيه سي ميلان الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي في عام 2023 ضد إنتر، وفاينورد الهولندي في عام 1970 أمام سيلتك، وأستون فيلا الإنجليزي في عام 1982 على حساب نادي بايرن ميونيخ الألماني، وبي إس في آيندهوفن الهولندي في عام 1988 ضد نادي بنفيكا البرتغالي، والنجم الأحمر بلجراد الصربي في عام 1991 أمام مارسيليا.

لقب دورتموند الوحيد

بينما اللقب الوحيد الذي نجح دورتموند في الحصول عليه في نسخة 1997 حين فاز في المباراة النهائية على يوفنتوس بنتيجة 3 – 1 على الملعب الأولمبي، ميونخ.

كما أن بهذه الهزيمة بات دورتموند ثالث ناد ينهزم في مباراتين نهائيتين بعد ناديين أياكس أمستردام الهولندي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

دورتموند يخسر نهائيين على ويمبلي

فدورتموند قد خسر المباراة النهائية الأولى في نسخة 2013 أمام مواطنه البايرن بنتيجة 1 – 2، والغريب أنها أيضا كانت على ويمبلي، لندن أي أن هذا الملعب يمثل فألا شؤما لادارة وجمهور دورتموند إذ عجز عن تحقيق اللقب عليه مرتين.

أياكس وفقدان اللقب مرتين

على الجانب الآخر، انهزم أياكس في المباراة النهائية الأولى في نسخة 1969 ضد ميلان بنتيجة كبيرة 1 – 4 على ملعب سانتياجو برنابيو، مدريد.

والمباراة النهائية الثانية كانت في نسخة 1996 أمام يوفنتوس بضربات ترجيحية 2 – 4 عقب انتهاء المباراة على وقع التعادل الإيجابي هدف لمثله على الملعب الأولمبيكو، روما.

مان يونايتد والخسارة في نهائيين

أما مان يونايتد فقد خسر المباراة النهائية الأولى في نسخة 2009 ضد برشلونة بنتيجة هدفين دون رد على الملعب الأولمبيكو، روما.

والمباراة النهائية الثانية كانت في نسخة 2013 أمام برشلونة أيضا لكن بنتيجة 1 – 3 على ويمبلي، لندن.

لكن يتفوق كل من أياكس، ومان يونايتد على دورتموند في أن أياكس انهزم في مباراتين نهائيتين من أصل 6 مباريات نهائية لعبها، ومان يونايتد من إجمالي 5 مباريات نهائية كان حاضرا فيها.

بالاضافة إلى أنه بفقد هذا اللقب أضاع دورتموند فرصة حصده اللقب الثاني في تاريخه، ويتساوى مع أندية يوفنتوس، وبنفيكا، وتشيلسي الإنجليزي، ونوتينجهام فورست الإنجليزي، وبورتو البرتغالي.