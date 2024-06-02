الكويت تعلن دعمها الكامل لوكالة أونروا وتطالب المجتمع الدولى بالتدخل

أعربت دولة الكويت، الأحد، عن دعمها الكامل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، عن دعم دولة الكويت الثابت لمنظمة الأمم المتحدة وسائر وكالاتها، بما في ذلك وكالة "أونروا".

وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان لها، إدانة دولة الكويت التهديدات التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه "أونروا"، حيث هددت بإدراجها كمنظمة إرهابية، ومطالبتها بإخلاء مبانيها في القدس الشرقية.

وشددت الخارجية الكويتية على ضرورة تضافر المجتمع الدولي لحماية نظام الحوكمة العالمي متعدد الأطراف، الذي تُعتبر وكالة "أونروا" جزءا منه، باعتبارها إحدى وكالات الأمم المتحدة.

"أونروا" توقف خدماتها فى رفح بسب العدوان الإسرائيلى ونزوح الآلاف

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن أن العدوان الإسرائيلي المستمر على رفح تسبب في نزوح آلاف العائلات.

وأضافت أن جميع ملاجئ الوكالة الـ36 في رفح فارغة من النازحين، بسبب استمرار القصف والعدوان من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوقفت "أونروا" خدماتها الصحية والحيوية في رفح بعد خلو ملاجئها الـ36 في المنطقة تزامنًا مع الهجمات الإسرائيلية المستمرة عليها.

وأكدت أن أكثر من مليون شخص اضطروا إلى النزوح من رفح بحثًا عن أمان لا يجدونه بسبب استمرار العداون الإسرائيلي، ووقوع عشرات المجازر والآلاف من الشهداء.

وسبق وحذر المرصد العربي لحقوق الإنسان من خطورة محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بأنها "منظمة إرهابية"، وتجريم أنشطتها، ورفع الحصانة عن موظفيها، مؤكدًا أن هذه المحاولات والمساعي تتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، كما تمثل جريمة حرب جديدة ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب المرصد العربي لحقوق الإنسان، في بيان له، المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بتكثيف جهودها للحيلولة دون تنفيذ هذه الجريمة التي تهدد حياة قرابة 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة جماعية لمدة أكثر من سبعة أشهر متواصلة، مشددًا على ضرورة أن تضطلع هذه المنظمات بمسئولياتها لحماية منظمات الإغاثة وموظفيها، خاصة وكالة "أونروا"، لما تشكله من أهمية كبرى للشعب الفلسطيني.