الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة متهمين بـ"خلية المرج الإرهابية" لجلسة 2 سبتمبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني والمنعقدة ببدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين سبق الحكم عليهما غيابيا في اتهامهما مع آخرين في القضية المعروفة بـ"خلية المرج الإرهابية"، لجلسة 2 سبتمبر للمرافعة.

جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 3257 لسنة 2023، أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2014، بدائرة المرج محافظة القاهرة، المتهمون جميعا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.

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وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان"، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

ووجه للمتهمين الثالث والرابع حيازة مواد مفرقعة "مخاليط ألعاب ناريةـ كلورات البوتاسيوم، ومفرقعات الكلورات"، قبل الحصول على ترخيص بذلك، بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية.

خلية المرج الإرهابية الدائرة الأولي إرهاب خلية المرج

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