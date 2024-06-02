الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحبس 3 سنوات للمتهمين بالتعدى على موظف وإصابته بعاهة مستديمة بالبساتين

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بالسجن سنة لـ3 متهمين في واقعة التعدي على موظف وإصابته بعاهة مستديمة بالجسد في البساتين.

حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبوعيدة وخالد عبدالغفار النجار، وأمانة سر محمد طه والسيد حسن.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة التعدي على موظف بعاهة مستديمة في البساتين.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 19396 لسنة 2023 جنايات البساتين، والمقيدة برقم 2906 لسنة 2023 كلي حلوان، عن أن المتهمين "يوسف.إ"،"محمد إ"،"مؤمن.ح" اتفقوا على استعراض القوة والعنف ضد المجني عليه "محمد سامي" بقصد ترويعه، فتعدوا عليه بالضرب حتى أصيب بعاهة مستديمة في الرأس واليد اليمني، تم القبض عليهم وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس التعدى على موظف صابته بعاهة مستديمة البساتين

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