الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توم كروز يأمل الدخول في علاقة حب مع أنجلينا جولي

توم كروز
توم كروز

تصدر النجم الشهير توم كروز، المواقع والصحف العالمية خلال الساعات الماضية، بعد إعلانه عن رغبتة الشديدة في الدخول مع النجمة أنجلينا جولى في علاقة عاطفية.

وأعرب توم كروز عن رغبته في مواعدة أنجلينا جولي، زوجة منافسه السابق براد بيت، وادعى أحد المقربين أن توم يريد تحويل صداقته إلى حب لأنجيلين، وفقًا Heat Magazine.

وقال المصدر: "على مدى السنوات القليلة الماضية، أجروا محادثات حول العمل معًا، الأمر يتعلق فقط بالعثور على المشروع المناسب.

txt

بعد عودتها للمحكمة.. القصة كاملة لأزمة التقاضى بين أنجلينا جولى وبراد بيت

 

"هدف توم الآن هو إقناعها بالعمل معه، ثم سيمارس معها الرومانسية." كما شارك أحد المطلعين قائلًا: "إنه حريص على عدم الظهور بقوة أكثر من اللازم، لكنه يريد إخراجه من منطقة الأصدقاء".

انفصال براد بيت وأنجلينا جولى 

التقى بيت وجولي في عام 2005 في موقع تصوير "مستر آند ميسز سميث"، حيث لعب دور زوجين يشعران بالملل يكتشفان أنهما قتلة استأجرتهما الوكالات المتنافسة لقتل بعضهما البعض.

تزوجا في شاتو ميرافال في عام 2014 وأنجبا ستة أطفال - ثلاثة بيولوجيين وثلاثة متبنين - تتراوح أعمارهم الآن بين 14 و21 عامًا، حيث تشير مقالة فانيتي فير إلى أن الأزمات بدأت تظهر في الزواج في عام 2015.

وعلى صعيد ذلك، بينت تصريحات الحارس الشخصي للنجمة العالمية أنجلينا جولي، أنها قامت بمحاولات لتفكيك العلاقة بين أطفالها ووالدهم، النجم براد بيت، بتشجيعهم على تجنبه خلال زيارات الحضانة، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفقًا لتوني ويب، الذي عمل مع العائلة الشهيرة لأكثر من عشرين عامًا، قامت جولي بفصله من وظيفته بعد أن رفض اثنان من فريقه الأمني دعم براد بيت بعد انفصالهما.

ووفقًا للوثائق المقدمة إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، أشار ويب إلى أنه سمع جولي تحث أطفالها على تجنب قضاء الوقت مع والدهم خلال زيارات الحضانة.

توم كروز أنجلينا جولى براد بيت وأنجلينا جولي براد بيت النجم توم كروز

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

مصدر رفيع المستوى يكشف تفاصيل مناقشات الاجتماع الثلاثى حول غزة فى القاهرة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا عبر البوابة الالكترونية للمحافظة

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل

يديعوت أحرونوت: إذا توسعت جبهة لبنان ستستهدف الصواريخ عمق إسرائيل

قرب مقر الكنيست الإسرائيلى.. اندلاع 6 حرائق بالقدس المحتلة جراء رشقات صاروخية