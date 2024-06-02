توم كروز يأمل الدخول في علاقة حب مع أنجلينا جولي

تصدر النجم الشهير توم كروز، المواقع والصحف العالمية خلال الساعات الماضية، بعد إعلانه عن رغبتة الشديدة في الدخول مع النجمة أنجلينا جولى في علاقة عاطفية.

وأعرب توم كروز عن رغبته في مواعدة أنجلينا جولي، زوجة منافسه السابق براد بيت، وادعى أحد المقربين أن توم يريد تحويل صداقته إلى حب لأنجيلين، وفقًا Heat Magazine.

وقال المصدر: "على مدى السنوات القليلة الماضية، أجروا محادثات حول العمل معًا، الأمر يتعلق فقط بالعثور على المشروع المناسب.

"هدف توم الآن هو إقناعها بالعمل معه، ثم سيمارس معها الرومانسية." كما شارك أحد المطلعين قائلًا: "إنه حريص على عدم الظهور بقوة أكثر من اللازم، لكنه يريد إخراجه من منطقة الأصدقاء".

انفصال براد بيت وأنجلينا جولى

التقى بيت وجولي في عام 2005 في موقع تصوير "مستر آند ميسز سميث"، حيث لعب دور زوجين يشعران بالملل يكتشفان أنهما قتلة استأجرتهما الوكالات المتنافسة لقتل بعضهما البعض.

تزوجا في شاتو ميرافال في عام 2014 وأنجبا ستة أطفال - ثلاثة بيولوجيين وثلاثة متبنين - تتراوح أعمارهم الآن بين 14 و21 عامًا، حيث تشير مقالة فانيتي فير إلى أن الأزمات بدأت تظهر في الزواج في عام 2015.

وعلى صعيد ذلك، بينت تصريحات الحارس الشخصي للنجمة العالمية أنجلينا جولي، أنها قامت بمحاولات لتفكيك العلاقة بين أطفالها ووالدهم، النجم براد بيت، بتشجيعهم على تجنبه خلال زيارات الحضانة، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفقًا لتوني ويب، الذي عمل مع العائلة الشهيرة لأكثر من عشرين عامًا، قامت جولي بفصله من وظيفته بعد أن رفض اثنان من فريقه الأمني دعم براد بيت بعد انفصالهما.

ووفقًا للوثائق المقدمة إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، أشار ويب إلى أنه سمع جولي تحث أطفالها على تجنب قضاء الوقت مع والدهم خلال زيارات الحضانة.