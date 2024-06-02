"اقرأ العلمي".. سلسلة شهرية تعني بتبسيط الثقافة العلمية قريبا عن دار المعارف

أعلنت دار المعارف اليوم عن تدشين سلسلة «اقرأ العلمي» (سلسلة شهرية تُعنى بتبسيط الثقافة العلمية)، تصدر عن «دار المعارف» العريقة، ويشرف على تحريرها الكاتب أحمد سمير سعد، الأكاديمي بقسم التخدير - كلية الطب - جامعة القاهرة.

وكتب أحمد سمير سعد عن السلسلة يقول:" سلسلة اقرأ العلمي، سلسلة شهرية تُعنى بنشر الثقافة العلمية، والدعوة إليها في أوساط الشباب، وملاحقة التطور العلمي المذهل في كل المجالات، في خطاب عصري ولغة بسيطة وسهلة، وتجديد دماء هذا الفرع بالغ الأهمية في المعرفة الإنسانية، كما توجه التحية للأعلام الكبار الذين رسخوا بأقلامهم وجهودهم العظيمة هذا اللون من المعرفة العلمية في الثقافة العربية.. يدير السلسلة ويحررها أحمد سمير سعد.

«اقرأ العلمي»

"اتسع العالَم وتطورت المعارف وتعقدت وزاد التخصص، إلى درجة أن ملاحقة الفتوح العلمية المتسارعة صارت صعبة على دارسي العلوم أنفسهم، وهو أمر خطير. فالمعرفة حق وقوة. لا يجب أن تصير حكرا! كما أن التعرف على منهجية التفكير العلمي ضرورة.

تسعى هذه السلسلة "اقرأ العلمي" إلى استعادة زخم كبار كتابنا الذين آمنوا بحق الجميع في معرفة علمية صحيحة، فهي جوهرية للإنسان العادي وللعالِم على حدٍ سواء. بها يعي الإنسان العادي حقيقة عالمه، ويحسن التصرف والاختيار، وبها يجد العالِم دعما وتفهما يحتاج إليه.

أما عن رئيس تحرير السلسلة أحمد سمير سعد فهو أكاديمي بقسم التخدير - كلية الطب - جامعة القاهرة، له عدد من الإصدارات المؤلفة في مجال تبسيط العلوم، تحاول تقديم العلوم من خلال لغة أدبية سهلة وبسيطة، وله كذلك عدد من المقالات المنشورة في أشهر الدوريات العربية المهتمة بتبسيط العلوم. ترجم عددًا من الكتب العلمية لشرودنجر وإدنجتون وراسل وروبرت جيلمور وجيم باجوت وغيرهم. من أحدث ترجماته «الخيال العلمي العربي»، الصادر عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة. حصد العديد من الجوائز في مجالات الإبداع والترجمة.