الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": اندلاع حريق فى مستوطنة كتسرين جنوب الجولان المحتل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفاد إعلام إسرائيلي، عن اندلاع حريق في مستوطنة كتسرين جنوب الجولان بعد استهدافها بالصواريخ، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

سقوط عدة صواريخ في مناطق غير مأهولة

وأشار إعلام إسرائيلي، إلى سقوط عدة صواريخ في مناطق غير مأهولة بمحيط مستوطنة كتسرين جنوب الجولان.

وكان جندي إسرائيلي ألقى قنبلة صوت على مدخل مبنى وزارة الدفاع بمعسكر تل هاشومير شرق تل أبيب.

ويحقق جيش الاحتلال في بلاغ عن إلقاء قنبلة صوت على مدخل مبنى وزارة الدفاع، ولم يتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث.

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