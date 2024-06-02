محافظ أسوان يستقبل وفد جهاز تنظيم الاتصالات.. ودورة توعوية للاستخدام الآمن للإنترنت

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي ضم الدكتور محمد الحماحمي كبير خبراء الأمن السيبراني، والدكتور محمد إبراهيم رئيس قطاع التعامل المجتمعي، والعقيد أيمن سالم مدير الاتصال الحكومى، وبحضور العميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

وعقب ذلك، شارك الوفد في إطلاق فعاليات الدورة التوعوية لكيفية الاستخدام الآمن لخدمات شبكة الإنترنت، والتي تنظمها المحافظة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بمشاركة متميزة للشباب والأطفال من ذوي الهمم، فضلًا عن عدد من الموظفين والعاملين بالديوان العام والإدارات والمديريات الخدمية، وأيضًا مؤسسات المجتمع المدني.

وأشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بفعاليات الدورة التي تهدف إلى تنمية الوعي المجتمعي لكل شرائح المجتمع، وبالأخص لفئة الشباب والأطفال التي تُعتبر من أكثر الفئات استخدامًا للإنترنت ومواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

مواكبة التكنولوجيا الحديثة

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، واستثمارها لتحسين وتسريع الكثير من المعاملات الخدمية والمساهمة في توفير الوقت والجهد والتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وتأكيدًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في استخدام آليات وتطبيقات منظومة التحول الرقمي، ووفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في هذا الشأن.

فيما أوضح العميد أحمد دنش أن فعاليات الدورة التوعوية تستمر على مدار يومين بقاعة الاجتماعات بالديوان العام للمحافظة فى اليوم الأول ومركز شباب المدينة في اليوم الثاني.

ولفت إلى أن الفعاليات تشمل التعريف بأهم القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبرانى، وكيفية الحفاظ على الحسابات الإلكترونية والأجهزة من عمليات الاختراق، علاوة على التوعية بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حماية حقوق المستخدمين، والتعريف بالخدمات الرقمية وأهمية استخدامها كالمحافظ الإلكترونية للمحمول، بجانب استعراض خصائص ومميزات التطبيق التفاعلي للجهاز MYNTRA، وكيفية إرسال واستقبال الشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات.