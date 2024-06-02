الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يستقبل وفد جهاز تنظيم الاتصالات.. ودورة توعوية للاستخدام الآمن للإنترنت

الفعاليات
الفعاليات

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي ضم الدكتور محمد الحماحمي كبير خبراء الأمن السيبراني، والدكتور محمد إبراهيم رئيس قطاع التعامل المجتمعي، والعقيد أيمن سالم مدير الاتصال الحكومى، وبحضور العميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي. 

وعقب ذلك، شارك الوفد في إطلاق فعاليات الدورة التوعوية لكيفية الاستخدام الآمن لخدمات شبكة الإنترنت، والتي تنظمها المحافظة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بمشاركة متميزة للشباب والأطفال من ذوي الهمم، فضلًا عن عدد من الموظفين والعاملين بالديوان العام والإدارات والمديريات الخدمية، وأيضًا مؤسسات المجتمع المدني. 

وأشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بفعاليات الدورة التي تهدف إلى تنمية الوعي المجتمعي لكل شرائح المجتمع، وبالأخص لفئة الشباب والأطفال التي تُعتبر من أكثر الفئات استخدامًا للإنترنت ومواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي. 

مواكبة التكنولوجيا الحديثة

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، واستثمارها لتحسين وتسريع الكثير من المعاملات الخدمية والمساهمة في توفير الوقت والجهد والتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وتأكيدًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في استخدام آليات وتطبيقات منظومة التحول الرقمي، ووفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في هذا الشأن. 

فيما أوضح العميد أحمد دنش أن فعاليات الدورة التوعوية تستمر على مدار يومين بقاعة الاجتماعات بالديوان العام للمحافظة فى اليوم الأول ومركز شباب المدينة في اليوم الثاني. 

ولفت إلى أن الفعاليات تشمل التعريف بأهم القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبرانى، وكيفية الحفاظ على الحسابات الإلكترونية والأجهزة من عمليات الاختراق، علاوة على التوعية بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حماية حقوق المستخدمين، والتعريف بالخدمات الرقمية وأهمية استخدامها كالمحافظ الإلكترونية للمحمول، بجانب استعراض خصائص ومميزات التطبيق التفاعلي للجهاز MYNTRA، وكيفية إرسال واستقبال الشكاوى المتعلقة بخدمات الاتصالات.

محافظ أسوان جهاز تنظيم الاتصالات خدمات شبكة الإنترنت فعاليات دورة توعوية

مواد متعلقة

محافظ أسوان يتابع جهود إنهاء مشروع محور بديل خزان أسوان بنسبة 98.5%

محافظ أسوان: حل مشكلة انقطاع المياه بنجع الشريف إبراهيم المتراكمة منذ 15 عامًا

انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقًا بمياه النيل شمال أسوان

اندلاع حريق فى 4 محال تجارية بقرية شمال أسوان

انتظام سير امتحانات "تمريض أسوان".. ولا شكاوى من الطلاب

"سكان أسوان" توضح قانون التصالح وتحث المواطنين على استثمار الفرصة

"الحديث" يرسم الحزن على وجوه طلاب الأزهر فى أسوان: خارج توقعاتنا

تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية فى أسوان

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

مصدر رفيع المستوى يكشف تفاصيل مناقشات الاجتماع الثلاثى حول غزة فى القاهرة

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن تجاوز الحد الأقصى للسرعة

مصر تواصل تحركاتها لتقديم المساعدات العاجلة إلى أهالى قطاع غزة (فيديو)

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

قرب مقر الكنيست الإسرائيلى.. اندلاع 6 حرائق بالقدس المحتلة جراء رشقات صاروخية

بعد عودة حماس لشمال غزة.. الإحباط يسيطر على جنود جيش الاحتلال

أولويات نتنياهو تعرقل خطط إيقاف الحرب فى غزة.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟