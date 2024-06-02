وزيرة التخطيط للنواب: برامج الإصلاح الاقتصادية وطنية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن برامج الإصلاح الاقتصادية وطنية وتمت بشراكة مع مؤسسات وطنية وأيضًا بالتعاون مع مؤسسات دولية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

مستهدفات الموازنة العامة للدولة

وأشارت إلى أن مشروع الموازنة يستهدف معدلات النمو الاقتصادية بنسبة 4.2% في ظل الاقتصادي الدولي الذي يعاني، مضيفة: "حققنا قرابة الـ3% نموًا وهناك معدلات نمو تمت في كثير من القطاعات، حيث حقق قطاع الاتصالات نسبة نمو تصل 16%، والزراعي 4% وغيرهما من القطاعات التي حققت نموًا".

وأوضحت أن مصادر النمو تأتي من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والتجارة الخارجية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص نتيجة الاستثمارات العامة بشكل كبير تراجع لنسبة الـ27% لكننا نستهدف أن نصل إلى 38% من إجمالي الاستثمارات والعام المقبل 50%.