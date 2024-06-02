الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المرصد الأورومتوسطى لـ"القاهرة الإخبارية": الاحتلال دمر 85% من المنازل السكنية فى قطاع غزة

المنازل السكنية
المنازل السكنية

أكد مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي محمد المغبط، ضرورة فتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة وإجبار إسرائيل على عدم قصف قوافل المساعدات.

وأضاف "المغبط"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن النازحين في رفح الفلسطينية غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الغذائية، مشيرًا إلى أن عودة الحياة بشكل طبيعي في جباليا ستستغرق وقتًا طويلًا جراء القصف الإسرائيلي، مواصلًا: "وثّقنا تدمير الاحتلال 85% من المنازل السكنية في قطاع غزة".

المرصد الأورومتوسطي قطاع غزة غزة القاهرة الإخبارية الاحتلال

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