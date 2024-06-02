حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني 2024 بعد أن ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي الدور الأول منذ عدة أيام، واختلفت نسبة النجاح والرسوب من محافظة لأخرى، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني 2024.

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني 2024 ضمن الخارطة الزمنية التي أعلنت عنها لعقد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل في كافة المحافظات، لتبدأ جميعها بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2023- 2024، والتي تنتهي في 20 يوليو المقبل، على أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني 2024 من يوم 24 يوليو وحتى يوم 31 يوليو 2024.

كما حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية العامة والمهنية من يوم 24 يوليو وتنتهي يوم 30 من نفس الشهر، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني العامة والمهنية من يوم 2 أغسطس وحتى يوم 8 من نفس الشهر.

بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل لمرحلة التعليم المجتمعي والمكفوفين والصم وضعاف السمع من يوم 24 يوليو 2024 حتى يوم 31 من نفس الشهر، وتبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع الدور الثاني من يوم 3 أغسطس 2024 حتى يوم 8 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 والتي تبدأ للامتحانات الأساسية يوم 22 يونيو ، بعد أن يبدأ الطلاب امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع يوم 10 يونيو 2024 ، وتنتهي امتحانات الثانوية العامة يوم 20 يوليو 2024 لشعبة علمي رياضة، بينما ينهي طلاب الشعبة الادبية وشعبة علمي علوم امتحاناتهم يوم 17 يوليو.