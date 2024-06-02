اتحاد الطائرة يحدد خطة إعداد المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

يواصل منتخب مصر للكرة الطائرة معسكره في مدينة 6 أكتوبر والذي يستمر حتى 10 من يونيو الجاري تحت قيادة المدير الفني الإسباني فرناندو مونزو.

وحدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر والجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني فرناندو مونزو، برنامج الإعداد لأولمبياد باريس حيث من المقرر أن تطير بعثة منتخب مصر للكرة الطائرة إلى اليابان يوم 24 من يونيو الجاري لخوض معسكر وبطولة ودية وتستمر حتى 1 من يوليو المقبل.

وفي الفترة من 2 يوليو حتى 8 من الشهر نفسه يخوض المنتخب بطولة التحدي بالصين وهي البطولة المؤهلة للدوري العالمي ويعود بعدها الفراعنة للقاهرة.

وفي الفترة من 11 إلى 17 يوليو يخوض منتخب مصر معسكرا في بولندا يتخلله بطولة ودية، منها إلى باريس للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبيىة 2024.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى أن معسكر اعداد منتخب مصر الحالي حقق العديد من المكاسب اهمها التجانس بين جميع اللاعبين والوصول بكافة عناصر المنتخب لافضل حالة فنية وبدنية والجميع وصل لفرمة عالية قبل المشاركات الرسمية المقبلة.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر القائمة النهائية قبل السفر إلى الصين للمشاركة في مبارتى التحدي.

وتعاقد مؤخرًا الاتحاد المصري مع الإسباني فرناندو مونزو لمدة ثلاثة أشهر، ليصبح مديرًا فنيًا للمنتخب الأول خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ويقود خلالها المنتخب الوطني في مباريات التحدي بالصين المؤهلة للدوري العالمي

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري للرجال كلًا من: “فرناندو مونزو مديرًا فنيًا، طارق الزفتاوي مدربًا، محمد السيد مدربًا مساعدًا، أحمد سعودي طبيبًا، سامح ظلام أخصائي العلاج الطبيعي، بلال عامر مدربًا للأحمال، وأحمد سعيد محللًا للأداء وإسلام أبو جندي علاج طبيعي وأسامة طعيمة أخصائي تأهيل ومحمد رمضان مدير إداري.