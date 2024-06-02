الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزوجة الخامسة.. إحياء حفل زفاف روبرت مردوخ وإيلينا جوكوفا فى كاليفورنيا (صور)

روبرت مردوخ وإيلينا
روبرت مردوخ وإيلينا جوكوفا

تزوج روبرت مردوخ، رجل الأعمال وقطب الإعلام الأمريكي، اليوم من إيلينا جوكوفا البالغة من العمر 67 عامًا، لتكون زوجته الخامسة، فيما يبلغ مردوخ من العمر 93 عامًا.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية تم إعلان خطبة روبرت مردوخ على عالمة الأحياء المتقاعدة جوكوفا في مارس الماضي، وأقيم حفل الزفاف اليوم في موراجا، حيث مقر سكن مردوخ ومزرعة الكروم الخاصة به في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

Ms Zhukova met Murdoch at a family event through his third wife، Wendi Deng، last year.
حفل زفاف روبرت مردوخ وإيلينا جوكوفا
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تفاصيل حفل زفاف روبرت مردوخ وإيلينا جوكوفا

قالت الصحيفة إن حفل زفاف روبرت مردوخ وإيلينا جوكوفا حضره الأصدقاء المقربون والعائلة، وذلك بعد تسعة أشهر من تسليم رئاسة إمبراطوريته الإعلامية إلى ابنه لاشلان.

وارتدى روبرت مردوخ، الذي التقى جوكوفا في تجمع عائلي في عام 2023، خلال حفل الزفاف بدلة داكنة وربطة عنق صفراء منقوشة، فيما ارتدت العروس فستانًا أبيض وحملت باقة صغيرة من زهور زنبق الوادي.

The media tycoon stepped down as chairman of Fox and News Corp in September، with his son Lachlan taking the helm.

قائمة زوجات روبرت مردوخ 

وبحسب الصحيفة البريطانية يعتبر هذا الزفاف الزواج الخامس لمردوخ، فقد كان زواجه السابق من عارضة الأزياء وزوجة ميك جاغر السابقة جيري هول في الفترة من عام 2016 إلى عام 2022، بينما كان زواجه الأول من مضيفة الطيران باتريشيا بوكر في عام 1956، وانفصل الزوجان بعد 11 عامًا من الزواج في عام 1967 ولديهما طفلة واحدة.

وفي نفس عام طلاق بوكر عام 1967، تزوج مردوخ من زوجته الثانية، الصحفية الاسكتلندية آنا ماريا تورف، وأنجب منها ثلاثة أطفال، هم إليزابيث ولاشلان وجيمس، لكن انفصلا في عام 1999 بعد 32 عامًا من الزواج، وبعد أشهر تزوج مردوخ من ويندي دينج، وأنجب منها ابنتين، جريس وكلوي، لكن انفصل الزوجان في عام 2013.

بعد طلاقه من عارضة الأزياء هال في صيف عام 2022، دخل مردوخ في خطبة قصيرة الأمد مع أخصائية صحة الأسنان المتقاعدة آن ليزلي سميث في ربيع عام 2023، لكنها انتهت بعد أسبوعين فقط، ويُعتقد أن زوجة مردوخ الثالثة، دينج، هي التي قدمته إلى جوكوفا.

The 93-year-old former News Corp chairman wore dark sneakers as he traded vows with his bride at his Bel Air estate in Moroga on Saturday local time.

من هي إيلينا جوكوفا زوجة روبرت مردوخ

وتعتبر جوكوفا زوجته الخامسة عالمة أحياء جزيئية بارزة تدرس مرض السكري، حيث نقلت أبحاثها إلى مؤسسات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جامعة كاليفورنيا.

وجاءت جوكوفا إلى الولايات المتحدة من موسكو برفقة زوجها السابق، ألكسندر جوكوف، الذي أصبح في النهاية مستثمرًا مليارديرًا في مجال الطاقة، وكانت ابنتهما، داشا زوكوفا، متزوجة من رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش حتى عام 2017. 

وفي سبتمبر 2023، أعلن مردوخ أنه سيتقاعد من منصبه كرئيس لشركة فوكس كورب ونيوز كورب.

ومن غير المرجح أن يكون لزواج مردوخ الأخير أي تأثير كبير على شئونه التجارية، حيث إن فوكس كورب ونيوز كورب تسيطر عليها مؤسسة عائلية، حيث تنتمي جميع الأسهم إليه وأطفاله الأربعة الأكبر سنًا وهم برودنس وإليزابيث ولاكلان وجيمس.

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