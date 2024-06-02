الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بشارع المدارس ببسيون

صورة من الواقع
صورة من الواقع

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال الرصف الجارية بشارع المدارس ببسيون بطول 523 مترًا ومتوسط عرض 7 أمتار، إذ تم الانتهاء من أعمال تركيب البلوعات بأحدث التقنيات لضمان تصريف فعال للمياه، كما تم الانتهاء من رفع المطابق لتتناسب مع مستوى الشارع، مما يسهل حركة السير ويقلل من مخاطر الحوادث، بالإضافة إلى إكمال تركيب الإنترلوك والذي يتميز بمتانته ومظهره الجمالي.

وأشار المحافظ إلى أن الشارع يُعد من الشوارع الحيوية المهمة بمدينة بسيون ومحور رئيسي يشهد كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم، وأعمال التطوير والرصف الجارية به ستسهم في تيسير الحركة المرورية ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

كورنيش المحلة الجديد 

وفي جولاته الصباحية، تفقد محافظ الغربية الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد والمُقام على ترعة بحر شبين، والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، حيث يتم استكمال أعمال التدبيش في الكورنيش لحماية ميول الطريق وتشغيل الطبقة الثانية من السن على بحر الملاح وتركيب إنترلوك الرصيف.

وأشار رحمي إلى أن الكورنيش سيكون محورًا مروريًا داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسًا ومتنزهًا حضاريًا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

وأوضح المحافظ أن كورنيش المحلة يُعد أول كورنيش داخل المدينة العمالية، والمتنفس الحضاري لأهل قلعة صناعة الغزل والنسيج، ويجمع بين هدفين: الأول مكانًا للتنزه، والثاني محورًا مروريًا يربط المنطقة الصناعية بطريق المحلة- المنصورة، دون الحاجة إلى الدخول إلى شوارع المدينة العمالية.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل في المحلة الكبرى في كل القطاعات، والانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير الجارية لتحسين مستوى الطرق والشوارع لتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية، وخلق شوارع بكفاءة عالية، وإضفاء اللمسة الجمالية للمدينة للوصول إلى المظهر الجمالي والحضاري اللائق المناسب في ظل الجمهورية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى قلعة صناعة الغزل والنسيج.

محافظ الغربية أعمال الرصف بسيون كورنيش المحلة الجديد طارق رحمي

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محافظ الغربية يتابع أعمال كورنيش المحلة الجديد

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