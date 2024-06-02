الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى يطالب بإنشاء مدينة صناعية بالظهير الصحراوى لمركز القوصية

النائب إبراهيم نظير
النائب إبراهيم نظير

تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك بشأن إنشاء مدينة صناعية بالظهير الصحراوى لمركز القوصية- محافظة أسيوط.

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وقال النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، إن مدينة القوصية تتوسط مركزى منفلوط وديروط، وهى من المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ولا يوجد بها مكان مخصص لإنشاء مدينة صناعية سوى الظهير الصحراوى، وذلك لخدمة مراكز شمال أسيوط، ولتعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين، ولتسهم فى الحد من أزمة البطالة.

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وطلب النائب إحالة طلب الإحاطة لمناقشته بلجنة الصناعة فى أقرب جلسة قادمة.

يذكر أن النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، سبق وتقدم باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، ومدير الإدارة العامة لمرور أسيوط، وذلك بشأن تحديد تعريفة انتقال المواطنين من مراكز شمال أسيوط (ديروط - القوصية - منفلوط) إلى مدينة أسيوط.

وقال النائب إبراهيم نظير في الاقتراح برغبة المقدم منه، إنه وردت له العديد من شكاوى المواطنين بسبب مغالاة السائقين فى قيمة أجرة الانتقال إلى مدينة أسيوط والمبالغة فى أعداد الركاب داخل سيارات الأجرة المخصصة لذلك، دون أدنى مراعاة لظروف المواطنين المختلفة، أثناء انتقالهم بصفة يومية لإنجاز مصالحهم المختلفة بمدينة أسيوط ومنهم الموظفون والطلبة والطالبات والمرضى.

وطالب عضو مجلس النواب بسرعة إحالة الاقتراح لمناقشته بلجنة الاقتراحات والشكاوى فى أقرب جلسة قادمة، وذلك لحل الأزمة التي يعاني منها أبناء مراكز شمال أسيوط.

النائب ابراهيم نظير شمال اسيوط القوصية مدينة صناعية بالظهير الصحراوى لمركز القوصية الصناعة فرص عمل

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