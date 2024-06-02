الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالشرقية ويحث الطلاب على التركيز

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر

تفقد  الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023-2024م بمحافظة الشرقية، في اليوم الثاني للامتحانات والأول للقسم الأدبي، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم.

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وشهدت مدينة «بلبيس» بالشرقية أولى جولات فضيلة وكيل الأزهر اليوم، حيث تفقد فضيلته مقر لجنتي فتيات وبنين بلبيس، وأدى الطلاب الامتحان في مادتي الفقه والإنشاء للقسم الأدبي في هدوء واستقرار، وخلال التفقد، حثَّ فضيلته الطلاب على التركيز أثناء الإجابة على الأسئلة، والاجتهاد واستغلال الوقت واستثمار كل لحظة قبل الامتحان وفي أثناء الامتحان، فهذه المرحلة من أهم مراحل الطالب في مسيرته التعليمية.

وفي الشرقية اليوم؛ أدى 10590 طالبا وطالبة من القسم الأدبي امتحاناتهم، وقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

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