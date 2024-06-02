محافظ أسوان يتابع جهود إنهاء مشروع محور بديل خزان أسوان بنسبة 98.5%

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع محور بديل خزان أسوان الحر على نهر النيل، والذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 98.5%، وبتكلفة 1.9 مليار جنيه، ويشهد حاليًا تنفيذ الطبقة السطحية للأسفلت.

وأكد "عطية" أن هذا الصرح التنموي الجديد شهد جهودًا مُكثفة من وزارة النقل، بقيادة الفريق كامل الوزير، ليصبح بذلك ملحمة وطنية عظيمة تضاف لسلسلة الإنجازات التي تشهدها الجمهورية الجديدة في قطاعات العمل العام، وهو عمل يفتخر به كل مواطن بأسوان، لما سيحققه من عوائد إيجابية له، ولحركة السياحة الوافدة للمحافظة.

مشروع محور بديل خزان أسوان الحر

وأشار المحافظ إلى أن مشروع محور بديل خزان أسوان الحر يشهد متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لنهو اللمسات الجمالية والحضارية بكل المداخل والمخارج، والتي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري بأسوان، بقيادة المهندس عيد كرومر، مع زيادة المسطحات الخضراء والزراعات المبهرة من الأشجار والجهنميات ذات الألوان الراقية المتنوعة، التي تتناسب مع طبيعة الطقس وارتفاع درجات الحرارة.

ولفت إلى أنه يتكامل مع ذلك تنفيذ أعمال الهوية البصرية للمحافظة، علاوة على الجداريات والإعلانات المضاءة، وكاميرات المراقبة، واللوحات الإرشادية، ليسهم ذلك في تحويل هذا المشروع إلى بانوراما ولوحة فنية وواجهة مشرفة تبهر أبناء أسوان وضيوفها وزائريها، خاصة أنه يصل طوله إلى 5.4 كم، ويضم أكبر فتحة ملاحية يتم تنفيذها لأول مرة فى مصر وتصل إلى 182 مترًا، ليسهم في الربط بين شرق وغرب النيل، والطريق الصحراوي الغربي القاهرة- أسوان، وطريق أسوان- أبوسمبل البرى.

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