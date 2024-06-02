الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ المنيا يتفقد المخابز البلدية لمتابعة منظومة الخبز المدعم

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع المخابز البلدية

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، جولة تفقدية لعددٍ من المخابز البلدية بحي جنوب مدينة المنيا، بعد قرار مجلس الوزراء بتحريك سعر الرغيف وزن 90 جرامًا من 5 قروش إلى 20 قرشًا؛ للتأكد من انتظام العمل بالمخابز، وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية، فضلًا عن تذليل أي معوقات أو مشكلات تخص منظومة الخبز لدى أصحاب المخابز أو المواطنين.

وحرص المحافظ على متابعة جودة الإنتاج ووزن الرغيف، والتأكد من نظافة أدوات العجن والمعدات والمستلزمات المستخدمة، كما استمع المحافظ إلى آراء عدد من المواطنين حول منظومة الخبز ومدى رضاهم عن جودة رغيف الخبز.

متابعة منظومة الخبز

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تعمل لصالح المواطن المصري، مؤكدًا عدم وجود تغيير في منظومة الخبز، بل هناك ثبات في منظومة الطحن والقمح والصوامع والتوزيع، مع الحفاظ على نفس الجودة العالية.

ووجَّه المحافظ تعليماته لوكيل وزارة التموين بضرورة قيام الأجهزة الرقابية بالمديرية بمتابعة عمليات صرف الخبز ميدانيًا، وحل أي مشاكل قد تواجه المواطنين، مع تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية اليومية على المخابز لمتابعة سير العمل وضمان جودة الإنتاج، والالتزام بمواعيد التشغيل واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ المنيا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تعمل على تلقي بلاغات المواطنين عن أى مخالفات بشأن انتظام صرف الخبز على مدار 24 ساعة، عن طريق الخط الساخن 114، وأرقام 086/2342200، 086/2320001، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور دون أي استثناءات.

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محافظ المنيا المخابز البلدية منظومة الخبز المدعم المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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