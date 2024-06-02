طريقة عمل شاورما اللحمة.. قدمي ألذ طبق

تزايدت عمليات البحث حول طريقة عمل شاورما اللحمة من خلال طريقة بسيطة ومميزة، تعرفي معنا على طريقة عمل شاورما اللحمة من الوصفات المميزة التي يحبها الشباب والأطفال، ويمكنك التنوع في تقديمها بالعديد من الطرق المختلفة، ومن الوصفات اللذيذة هي شاورما اللحمة ذات الطعم المميز.

مقادير عمل شاورما اللحمة

1-كيلو من اللحمة المقطعة شرائح.

2-ثلاث ملعقة كبيرة من الزبادي.

3-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

4-ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

5-ملعقة صغيرة من القرنفل الناعم.

6-ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

7-ملعقة صغيرة من الملح.

8-اثنين ثمرة من الفلفل الألوان.

9-اثنين ثمرة من الطماطم.

10-بصلة مقطعة شرائح.

11-اثنين ملعقة من الزيت.

12-عصير ليمون.

13-ملعقة من الخل.

14-بقدونس مفروم.

طريقة التحضيرشاورما اللحمة

الخطوة الأولي نقوم بإحضار طبق متوسط ويتم خلط به جميع التوابل.

الخطوة الثانية بقوم بإضافة إليها الخل وعصير الليمون مع استمرار التقليب جيدا.

الخطوة الثالثة نجهيز الزبادي مع استمرار التقليب نقوم باضافة باقي المكونات.

الخطوة الرابعة نقوم بإضافة شرائح اللحمة إلى الخليط، وتتبل وتترك في التتبيلة لمدة نصف ساعة.

الخطوة الخامسة نقوم بإضافة صينية متوسطة ونضعها على النار ونضع بها الزيت.

الخطوة السابعة نوضع اللحمة المتبلة مع التقليب قليلا ونضيف الفلفل الألوان.

الخطوة الثامنة نقوم بإضافة البصل والطماطم والبقدونس مع الاستمرار في التقليب.

الخطوة الثانية لتجهيز شاورما اللحمة