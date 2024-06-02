زاد البحث عن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024 بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من محافظات الجمهورية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 كي يتمكن الطلاب من الاستعداد لأداء امتحانات الدور الثاني لمواد الفصل الدراسي الثاني.

ننشر في التقرير التالي موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024 وفق الخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لامتحانات الدور الثاني لمختلف الصفوف.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024

من المقرر أن تنطلق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بداية من السبت 3 أغسطس وحتى يوم 8 من نفس الشهر، بحيث تكون عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

وتكون امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع في نفس الموعد أيضا 3 أغسطس 2024 حتى يوم 8 من نفس الشهر.

وتضع جداول الامتحانات للدور الثاني مديريات التربية والتعليم بكل محافظة.

نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات التي ظهرت منها من خلال الراوبط التالية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة اضغط هنا

يكون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي من الروابط السابقة برقم الجلوس الذي يجب ادخاله ثم الضغط على كلمة بحث كي تظهر نتيجة الطلاب

مع العلم أن المجموع الكلي لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية من 140

اما المجموع الكلي للفصلين الدراسيين الاول والثاني من 280 درجة.

المجموع الكلي لمادة اللغة العربية من 40 درجة

المجموع الكلي لمادة اللغة الانجليزية من 30 درجة

المجموع الكلي لمادة الدراسات الاجتماعية من 20 درجة

المجموع الكلي لمادة الرياضيات من 30 درجة

المجموع الكلي لمادة العلوم من 20 درجة.

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