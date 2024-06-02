الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الذهب تواصل الانخفاض وإليك أبرز الأسباب والعوامل

الذهب
الذهب

تواصل أسعار الذهب استقرارها خلال تعاملات اليوم الأحد، بعد تراجع طفيف شهده السوق المحلي مع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية، كما شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.2% في الأسواق المحلية و0.3% في البورصة العالمية ويرجع ذلك لعدة عوامل.

أبرز العوامل التي تساهم في خفض أسعار الذهب

وحسبما أعلنت منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت فإن البيانات الاقتصادية أظهرت تباطؤ معدلات التضخم في الولايات المتحدة، مما يشير إلى احتمالية خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت أقرب، يؤدي خفض الفائدة عادة إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، مما قد يُضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قوة الدولار الأمريكي كأحد أهم العوامل حيث ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين في الدول الأخرى، كذلك على الرغم من التراجعات الأخيرة، كما لا يزال الطلب على الذهب قويا في آسيا، خاصة في الهند والصين، حيث يستخدم كمخزن للقيمة وملاذ آمن ضد التضخم وتراجع العملات المحلية.

أسعار الذهب الآن

  • سعر جرام الذهب عيار 24: 3554 جنيهًا مصريًا.
  • سعر جرام الذهب عيار 21: 3110 جنيهًا مصريًا.
  • سعر جرام الذهب عيار 18: 2665 جنيهًا مصريًا.

من جانبه، قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت تراجعًا في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 3115 جنيها عند بداية التعاملات وانخفض إلى 3110 جنيهات عند الإغلاق، بتراجع قدره 5 جنيهات.

وفي السوق العالمية، تراجعت أسعار الذهب بقيمة 14 دولارًا، حيث بدأت التعاملات عند مستوى 2333 دولارًا واختتمت عند 2327 دولارًا للأوقية.

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تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا مع احتمال خفض الفائدة الأمريكية

وأوضح إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3224 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2666 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 2074 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب بلغ 24880 جنيهًا.

وكانت الأسعار قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات السبت السابق، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 3105 جنيهات إلى 3110 جنيهات. وجاء هذا التحرك في ظل العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وعلى صعيد التضخم، أظهر مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، الذي يعتبر مقياسًا مفضلًا لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، تباطؤًا في ضغوط الأسعار الأساسية إلى 0.2% على أساس شهري، مقارنة بـ 0.3% في الفترة السابقة، وفقًا لتحليلات اقتصادية.

وأشار إمبابي إلى أن مرونة الذهب قد دفعته لتحريره من الربط التقليدي بالدولار؛ حيث لا تؤثر قوة الدولار الأمريكي سلبًا على أسعار الذهب بالقدر الذي كان متوقعًا تاريخيًا، مما يعني أن أسعار الذهب قد ترتفع مع ارتفاع قيمة الدولار.

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