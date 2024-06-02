الجمعة.. "فن كتابة الأغنية وصناعة اللحن" في مركز إنسان الثقافي

ينظم مركز إنسان الثقافي، ندوة بعنوان "الحكاية ورا الترنيمة.. الجن والنمرود"، حول "أسرار فن كتابة الأغنية وصناعة اللحن"، وذلك في السادسة والنصف من مساء الجمعة المقبل بمقر المركز بوسط البلد.

“أسرار فن كتابة الأغنية وصناعة اللحن” بمركز إنسان الثقافي

يستضيف المركز الثقافي، الشاعر الغنائي أسامة محرز، مؤلف كلمات ترنيمة الجن والنمرود وكلمات الكثير من الأغاني لمجموعة من أشهر الفنانين مثل محمد فؤاد، رامي جمال وغيرهم من المطربين.

ويشارك في الفعالية، الملحن والموزع الموسيقي، كريم عبد الوهاب، مؤلف لحن الترنيمة وأشهر أغاني الفنانين حمزة نمرة وسميرة سعيدة وغيرهم من أشهر المطربين، وأيضًا مُلحن تترات مسلسلات مثل سر إلهي، جري الوحوش، ويوميات زوجة مفروسة.

وتناقش الفعالية أشكال الكتابة أو الموسيقى، الخاصة بالفلكلور المصري وفن كتابة الأغاني وفن التلحين وتوزيع الموسيقى، من خلال لقاء مع الثنائي كريم عبد الوهاب، وأسامة محرز، حول بداية مشوارهم الفني وصولا لمحطة الاحتراف والفن والتأثير في جمهور المستمعين.

كيفية الاحتراف في الكتابة والموسيقى في مكتبات إنسان

من أبرز الموضوعات التي يناقشها اللقاء "الحكاية وراء ترنيمة الجن والنمرود وحقيقتها" كيفية الاحتراف في الكتابة والموسيقى وما أصول وفن كتابة الأغنية؟ وما عوامل النجاح في مجال الكتابة والموسيقى ؟ ومستقبل الموسيقى في ظل وجود الذكاء الصطناعي، ودور الأغنية والتوزيع الموسيقي في نجاح الدراما، وكيف نصل بالأغنية المصرية للعالمية، وكيفية نحافظ على الفلكلور المصري وتعريفه للأجيال الجديدة.

كلمات ترنيمة الجن والنمرود بمسلسل المداح 4

ومن كلمات ترنيمة الجن والنمرود للشاعر الغنائي أسامة محرز: «الليلة الليلة الضيف ضيافتنا الليلة.. هيشيل فرداني الشيلة.. مالعين ساحبين لكحيلة.. ولا في شوافان ولا حيلة.. ولا في عدلان للميلة.. والليلة القوة هزيلة.. والهم عليه بالكيلة.. الليلة الليلة الضيف ضيافتنا الليلة.. هيشيل فرداني الشيلة.. مالعين ساحبين لكحيلة».

شارك في مسلسل المداح 4، مجموعة كبيرة من النجوم وهم، حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.