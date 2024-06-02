التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد فصل

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل من ١٢ محافظة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https:// jobs caoa. gov. eg/.

نتيجة التظلم فى مسابقة التعليم

وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم، أن المحافظات هي (الشرقية، الجيزة، القاهرة، كفر الشيخ، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، المنيا، أسيوط وسوهاج).

الجدير بالذكر أن الجهاز بإعلان نتيجة التظلمات في هذه المحافظات يكون قد انتهى من مسابقة معلم مساعد فصل لهذا العام (٢٠٢٤ ) وذلك لشغل عدد ١١١١٤ وظيفة.

كان جهاز التنظيم والإدارة قد قرر الاثنين الماضى إغلاق باب التقديم فى مسابقة وظائف وزارة التربية والتعليم لعدد 18886 معلم مساعد مادة للصفوف الابتدائية (الرابع - الخامس - السادس) للمواد الآتية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلى بجميع محافظات الجمهورية.

وظائف مسابقة التربية والتعليم

ومن المقرر إتاحة الاستعلام عن حالة الطلب عن طريق رقم التسجيل عبر بوابة الوظائف الحكومية، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الاختبارات الإلكترونية فى مقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفق منظومة إلكترونية متكاملة مميكنة لا تسمح بالتدخل البشري، وهي منظومة تم تقييمها من قبل الرخصة الدولية لقيادة الأعمال وتعتمد على عدد من بنوك الأسئلة في كافة التخصصات لضمان المساهمة في تطوير وتحديد قدرة الموظفين على النحو الذي يواكب قدرات الدول.

ويخضع المتقدمون المستوفون لجميع شروط مسابقة الوظائف لعدة مستويات من الاختبارات بداية من اختبار مركز تقييم القدرات والمسابقة، ثم اجتياز التدريبات التى تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة.