الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد حريق شقة سمية الألفي..اجراءات وقائية لمنع حرائق الماس الكهربائي

حرائق الماس الكهربائي
حرائق الماس الكهربائي

تعد الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي من أكثر أنواع الحرائق شيوعًا في المنازل وآخرهم كان شقة الفنانة سمية الألفي، حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس اندلاع حريق في شقتها وتبين حدوث ماس كهربائي أدى لنشوب الحريق ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث. 

ويمكن أن تسبب حرائق الماس الكهربائي في خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات لذا من الضروري اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية لتقليل احتمالية وقوع هذه الحوادث، وفيما يلي يقدم "الدستور" بعض الخطوات المهمة التي يمكن اتخاذها للوقاية من حرائق الماس الكهربائي.

فحص النظام الكهربائي بانتظام

- التعاقد مع فني كهربائي مؤهل: يجب التعاقد مع فني كهربائي معتمد لفحص النظام الكهربائي في المنزل بشكل دوري، ويمكن للفنيين المحترفين اكتشاف أي مشاكل محتملة قبل أن تتحول إلى مخاطر حقيقية.

- استبدال الأسلاك القديمة: تأكد من استبدال الأسلاك الكهربائية القديمة أو التالفة، خاصة إذا كان منزلك قديمًا ولم يتم تحديث النظام الكهربائي منذ فترة طويلة.

استخدام المعدات الكهربائية المعتمدة

- شراء الأجهزة المعتمدة: عند شراء الأجهزة الكهربائية، تأكد من أنها تحمل علامة الجودة وتفي بالمعايير الدولية والمحلية.

- تجنب المنتجات الرخيصة وغير المعتمدة: قد تكون هذه المنتجات غير آمنة وتزيد من خطر حدوث ماس كهربائي.

تجنب التحميل الزائد على المقابس الكهربائية

- استخدام المقابس المتعددة بحذر: لا تقم بتحميل المقابس الكهربائية بأجهزة كثيرة في نفس الوقت. استخدام المقابس المتعددة يجب أن يكون ضمن حدود الطاقة المحددة.

- توزيع الأجهزة على دوائر كهربائية مختلفة: توزيع الأجهزة الكهربائية على دوائر كهربائية مختلفة يساعد في منع التحميل الزائد على دائرة واحدة.

ماس كهربائي وراء حريق شقة الفنانة سمية الألفى بالجيزة

التأكد من تركيب أنظمة الحماية

- تركيب القواطع الكهربائية (القواطع الآلية): القواطع الكهربائية تفصل التيار الكهربائي تلقائيًا عند حدوث أي خلل في النظام الكهربائي.

- استخدام أجهزة الحماية من زيادة التيار: هذه الأجهزة تحمي الأجهزة الكهربائية من الأضرار الناتجة عن زيادة التيار المفاجئة.

الحفاظ على النظافة والترتيب

- التأكد من نظافة منطقة الأجهزة الكهربائية: تراكم الأتربة والغبار حول الأجهزة الكهربائية يمكن أن يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي. لذا، يجب الحفاظ على نظافة هذه المناطق بانتظام.

- تجنب وضع المواد القابلة للاشتعال بالقرب من الأجهزة الكهربائية: تأكد من عدم وضع أشياء مثل الورق أو الملابس بالقرب من الأجهزة الكهربائية التي قد تسخن أثناء التشغيل.

رفع الوعي والتدريب

- تعليم أفراد الأسرة: يجب تعليم أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال، حول أهمية السلامة الكهربائية وكيفية التصرف في حالة الطوارئ.

- توفير طفايات حريق في المنزل: يجب أن تتوفر طفايات حريق في مناطق مختلفة من المنزل، وأن يكون جميع أفراد الأسرة على دراية بكيفية استخدامها.

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ماس كهربائى وراء حريق شقة الفنانة سمية الألفى بالجيزة

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