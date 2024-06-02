الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيطرة على حريق محدود فى كشك تذاكر بـ"طب أسنان طنطا"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة المعنية، بالتعاون مع إدارة وأمن كلية طب الأسنان بجامعة طنطا، من إخماد حريق محدود في كشك تذاكر خاص بكلية طب الأسنان، خارج مجمع الكليات، نتيجة حدوث ماس كهربائي في مروحة، دون حدوث تلفيات أو إصابات.

وعلى الفور، انتقل مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتيِّ إطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المباني المجاورة.

وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بسرعة ندب خبراء الأدلة الجنائية لتحديد سبب نشوب الحريق وتقدير حجم الأضرار الناجمة عنه.

وقال مصدر مسئول بالجامعة إن الحريق محدود، وتم السيطرة عليه فورًا، ونفى ما تردد حول كونه حريقا كبيرا، كما نفى وقوع إصابات، وتم تحرير محضر، وإخطار الدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة، بالواقعة.

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