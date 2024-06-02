النصر يفتح أبوابه لاختبارات الناشئين والبحث عن مواهب

انطلقت اختبارات كرة القدم بنادي النصر وشهدت إقبالا كبيرا من المتقدمين لخوض الاختبارات في جميع الأعمار السنية من مواليد 2005 حتى 2016.

وكان نادي النصر برئاسة المستشار أشرف لطفي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والمستشار حسن إسماعيل أمين الصندوق وإشراف مصطفى رسمي عضو مجلس الإدارة والمشرف على كرة القدم ورامي خليل عضو المجلس، قد فتح باب الاختبارات لموسم 2024/2025.

وتقام الاختبارات على ملاعب النادي بمصر الجديدة في الثامنة صباحا يوميا عدا يوم الجمعة تحت إشراف نخبة من مدربي النادي بقيادة محمد خلف المدير الرياضي وسيد فرج رئيس قطاع الناشئين ونخبة من المدربين والإداريين بالنادي.



يذكر أن قطاع الناشئين بنادي النصر هو النواة الأساسية للفريق الأول كما أخرج العديد من نجوم الدوري الممتاز ومنتخب مصر منهم عمار حمدي نجم المقاولون العرب وإسلام عيسى نجم بيراميدز وأحمد صبيحة نجم إنبي ومحمود فهمي نجم المقاولون العرب، وأحمد سامي نجم بيراميدز، ومروان حمدي نجم بيراميدز وأدهم حامد نجم الداخلية وعصام ثروت حارس مرمى المصري وعبدالرحمن جودة نجم بيراميدز وعمرو الجزار نجم غزل المحلة.

من جانب آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سلسلة مبارياته الودية استعدادا للموسم القادم ولمواجهة بيراميدز في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

وخاض النصر بقيادة عبد الحميد علي ميدو المدير الفني ومحمد عبدالفتاح كفتة رئيس الجهاز مباراة ودية على ملعبه أمام فريق بروكسي وانتهت بالتعادل السلبي في تجربة مفيدة وقوية لأبناء مصر الجديدة اطمأن خلالها الجهاز الفني على جميع اللاعبين.

ويستكمل النصر مبارياته الودية بمواجهة منتخب الشرقية يوم الثلاثاء القادم ومواجهة المقاولون العرب يوم الجمعة القادم ويجري الجهاز الفني اتصالات مع الاتحاد السكندري لإقامة مباراة ودية.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة يومين غدا الجمعة والسبت على أن يعود الفريق للتدريبات يوم الأحد.