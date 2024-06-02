الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة العامة: محاكمة عاجلة لقائدى السيارات غير الملتزمين بالسرعة المقررة

النيابة العامة
النيابة العامة

قالت  النيابة العامة، في بيان لها، منذ قليل، بشأن جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أنها ستولي اهتمامًا خاصًا بمراقبة التزام سائقي الحافلات المدرسية وسيارات النقل بالسرعات المقررة، وحمل تلك المركبات اللوحات المعدنية المنصرفة لها.

وذكرت النيابة  أنها ستتصدى بكل حسم لتلك الظواهر الإجرامية بتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة الجنائية، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم.

وكانت رصدت النيابة العامة بعضًا من تلك الجرائم عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور، فتبينت من بينها قيام سائقيْ حافلتيْن مدرسيتيْن بقيادتهما بسرعة جاوزت السرعة المقررة بأكثر من ٤٠ كيلومترًا، معرضيْن حياة مستقليهما من الطلاب للخطر.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بضبط المتهميْن، وباستجوابهما أقر المتهم الأول بقيادته الحافلة بسرعة ١٠١ كيلومتر في الساعة بمنطقة شيراتون بمحافظة القاهرة.

كما أقر المتهم الثاني بقيادته الحافلة بسرعة ١٠٢ كيلومتر في الساعة بمنطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، على الرغم من أن السرعة المقررة بالطريقين محل الواقعتين ٦٠ كيلومترًا في الساعة، فأمرت النيابة العامة بحبس الأول أربعة أيام احتياطيًا، وبإخلاء سبيل الثاني- البالغ من العمر اثنين وسبعين عامًا- بضمان مالي، وبعرضهما على مصلحة الطب الشرعي وبأخذ عينة منهما، تبين تعاطي المتهم الأول المواد المخدرة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

النيابة العامة الحافلات المدرسية المنظومة الإلكترونية نيابات المرور

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