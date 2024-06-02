الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أهمية الصلاة فى حياة الفرد والمجتمع".. لقاء توعوى لأطفال مكتبة مصر العامة بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

التقى الدكتور صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة الأزهرية، وعضو منظمة خرِّيجي الأزهر بمطروح، بأطفال مكتبة مصر العامة؛ للتوعية بأهمية الصلاة في حياة الفرد والمجتمع، وذلك بالتعاون مع قاعة الطفل بمكتبة مصر العامة.

وأوضح فضيلة الدكتور صابر الشرقاوي، خلال اللقاء، أن الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي أهم ركن من أركان الإسلام بعد التشهد، فهي ثاني الأركان، والفيصل بين المؤمن وغير المؤمن، فتارك الصلاة عمدًا يُعد كافرًا، وتاركها سهوًا يُعد منافقًا أو فاسقًا، وترك الصلاة كبيرة من الكبائر.

التوعية بأهمية الصلاة

كما بيَّن عضو منظمة خرِّيجي الأزهر توقيت فرض الصلاة على المسلمين، حيث إن الله، عز وجل، فرض الصلاة على أمة الإسلام في ليلة الإسراء والمعراج، موضحًا كيفية أداء الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين، وعدد ركعاتها، وأركانها، وأحكامها، وشروط صحتها.

وأشار فضيلة الدكتور صابر الشرقاوي إلى أهمية الصلاة في حياة المسلم، حيث إنها تنقيه من الذنوب وتطهره من الشوائب، وتجعله إنسانًا صالحًا، كما أنها تقوي إيمانه بالله تعالى وتشعره بالأمان والطمأنينة، مبينًا بعض الفوائد الجسدية والنفسية العديدة للصلاة، وأثرها الإيجابي على المجتمع، فهي تنشر المحبة والسلام بين الناس، وتعزز قيم الأخلاق والفضيلة، وتمنع ارتكاب المعاصي والآثام.

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مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة الأزهرية منطقة مطروح الأزهرية مكتبة مصر العامة أهمية الصلاة حياة الفرد والمجتمع مطروح

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