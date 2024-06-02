الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط يلتقي أعضاء "النواب" و"الشيوخ" لبحث مطالب المواطنين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لقاءً مع أعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ بالمحافظة، بمكتبه بالديوان العام، وذلك لبحث مطالب المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها، فضلًا عن مناقشة سبل دعم المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

يأتي ذلك في إطار التواصل الدائم مع جموع البرلمانيين بما يسهم في تحقيق مصلحة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذ الشأن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

والتقى محافظ أسيوط أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهم النائب المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب اللواء يونس الجاحر، والنائب إبراهيم نظير، والنائب محمد حمدي دسوقي، والنائب اللواء عصام العمدة، والنائب محمد عيد عبدالجواد، والنائب حمادة زهير فولي، والنائب أحمد حسين جودة، والنائب مصطفى بدران، والنائب الدكتور ناصر عثمان، والنائب أحمد الشناوي، والنائب علاء خيرالله، والنائبة صفاء عيادة، والنائبة نشوى رائف، أعضاء مجلس النواب، والنائب عادل حجازي، عضو مجلس الشيوخ، بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد سليمان، المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد بشير، مدير المكتب الفني للمحافظ، والمهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني، والدكتور صلاح علي، مدير مديرية الطب البيطري، ومنار غالي، مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، ومعتصم أحمد محمود، مدير مكتب شئون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد اللواء عصام سعد أن الجهود متواصلة بصفة دائمة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يحقق الصالح العام، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار أو موضوعات تهم المواطن، وتسهم بشكل كبير في حل مشاكلهم وتلبية طلباتهم المشروعة، علاوة على تنفيذ خطط المحافظة التنموية، ووضع حلول وخطط لبعض الملفات التي تحتاج للدعم والتحفيز بكل القطاعات لتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن اللقاءات المتكررة على مدار شهر تضمنت مناقشة الموقف التنفيذى لبعض المشروعات في قطاعات الصحة والطب البيطري والطرق والتربية والتعليم والتموين لافتًا الى الجهود المبذولة لتذليل العقبات لتنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة، على رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن مناقشة جميع المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بجميع القطاعات بنطاق المحافظة، حيث تم الاستماع لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، والاستجابة لعدد من طلبات المواطنين، وتم التوجيه بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها.

من جانبهم أشاد النواب بالجهود المبذولة من قبل محافظ أسيوط، لسرعة الاستجابة لجميع الطلبات المقدمة له بشأن المشكلات المتعلقة بالمواطنين، والعمل على سرعة إيجاد حلول وآليات لتلك المشكلات، ومؤكدين أن هناك تفاعلا مثمرا بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة مناقشة سبل دعم المشروعات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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