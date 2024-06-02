الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. انقطاع المياه عن مركز إهناسيا ببنى سويف

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، اليوم الأحد، قطع المياه عن مركز إهناسيا ومطار دنديل، غدًا الإثنين لمدة ساعتين، اعتبارًا من 9 صباحًا حتى الساعة 11 ظهرًا، بسبب توقف محطة مياه معصرة نعسان القديمة لربط خط بمطار دنديل.

وتقدمت الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال تلك الفترة؛ بسبب أعمال الربط لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن "125" حال وجود شكوى في هذا الشأن.

بني سويف اهناسيا قطع مياه شركة مياه الشرب والصرف الصحي المنشأت الخدمية

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