وزيرة التخطيط: طرح تطوير مربع الوزارات فى منطقة وسط البلد للاستثمار قريبًا

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أنه سيتم طرح تطوير مربع الوزارات في منطقة وسط البلد للاستثمار قريبًا بعد أن تتم دراسة التقييمات، مبينة أنه أيضًا هناك تصور متكامل لوسط البلد.

جاء لك ردًا على النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2024/ 2025.

صندوق مصر السيادي

وقالت وزيرة التخطيط إن صندوق مصر السيادي يستغل الأصول التي يمكن استثمارها وليس كل الأصول التي تم تحويلها للصندوق، وذلك وفق القانون الذي أقره مجلس النواب، مؤكّدة أنَّ ما تم استثماره هو مشروع تطوير مجمع التحرير وتحويله إلى مركز فندقي وتجاري.

حصر أكثر من 4250 أصلًا من الأصول غير المستغلة

فيما أكد سالم أنه سبق حصر أكثر من 4250 أصلًا من الأصول غير المستغلة عند إنشاء صندوق مصر السيادي ولم يستفد بها حتى الآن، وما تم نقله 100 أصل فقط للصندوق، مطالبًا بضرورة استغلال أصول الدولة غير المستغلة مما يحقق عائدًا كبيرًا للدولة.