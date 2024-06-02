الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتصالات: فتح باب التسجيل فى أكاديمية المواهب المصرية لطلاب الجامعات

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات

أعلن المعهد القومي للاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات، عن فتح باب التسجيل في "أكاديمية المواهب المصرية".

وتهدف الأكاديمية إلى بناء القدرات الرقمية لطلاب الجامعات والخريجين في جميع محافظات مصر، من خلال برامج تدريب هواوي في تخصصات التكنولوجيا المتقدمة. 

وتوفر الأكاديمية دورات تدريبية في مجالات مختلفة، منها شبكات البيانات وأمن المعلومات والجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وغيرها.

لمزيد من المعلومات يرجى الضغط هنا.

المعهد القومي للاتصالات أعلنت فتح باب التسجيل أكاديمية المواهب المصرية بناء القدرات الرقمية شبكات البيانات أمن المعلومات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

وزير الاتصالات يشارك في جلسات اليوم الأول لقمة أسيا تك بسنغافورة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن تجاوز الحد الأقصى للسرعة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

مصر تواصل تحركاتها لتقديم المساعدات العاجلة إلى أهالى قطاع غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

قرب مقر الكنيست الإسرائيلى.. اندلاع 6 حرائق بالقدس المحتلة جراء رشقات صاروخية

بعد عودة حماس لشمال غزة.. الإحباط يسيطر على جنود جيش الاحتلال

أولويات نتنياهو تعرقل خطط إيقاف الحرب فى غزة.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟