الاتصالات: فتح باب التسجيل فى أكاديمية المواهب المصرية لطلاب الجامعات

أعلن المعهد القومي للاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات، عن فتح باب التسجيل في "أكاديمية المواهب المصرية".

وتهدف الأكاديمية إلى بناء القدرات الرقمية لطلاب الجامعات والخريجين في جميع محافظات مصر، من خلال برامج تدريب هواوي في تخصصات التكنولوجيا المتقدمة.

وتوفر الأكاديمية دورات تدريبية في مجالات مختلفة، منها شبكات البيانات وأمن المعلومات والجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وغيرها.



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