بعروض الإسماعيلية.. قصور الثقافة تختتم مشاركتها بالمهرجان الدولى للطبول

اختتمت السبت فعاليات المهرجان الدولي للطبول في دورته الحادية عشرة، التي أقيمت برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام" بهدف تعزيز التواصل الثقافي والإنساني بين الشعوب. وقدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، خلال مشاركتها بالمهرجان عروضًا فنية لفرق الشرقية والأنفوشي والإسماعيلية.

وقدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، خلال الحفل الختامي، عددًا من الاستعراضات الغنائية، التي تمثل الفن الشعبي "الضمة، يا حمام" بقيادة عمرو عجمي.

كانت الهيئة قد أعدت، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم برنامجا ثريا في المهرجان شهد مشاركة فرقة الشرقية للفنون الشعبية بمجموعة من الفقرات الاستعراضية بقيادة الفنان أحمد واصف، منها التحطيب، الفرح الشرقاوي وغيرها من الرقصات المستوحاة من الفلكلور الشعبي التي أشعلت حماسة الجمهور، بجانب عرض قدمته فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، بقيادة المايسترو عزت بسيوني، تضمن باقة متميزة من الأغاني الطربية والتراثية التي تعتمد على الإيقاع.