الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأونروا توقف خدماتها فى رفح بسب العدوان الإسرائيلى ونزوح الآلاف

الأونروا
الأونروا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين الأونروا، مساء اليوم الأحد، أن العدوان الإسرائيلي المستمر على رفح تسبب في نزوح آلاف العائلات.

وأضافت الأونروا أن جميع ملاجئ الوكالة الـ36 في رفح فارغة من النازحين بسبب استمرار القصف والعدوان من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وأوقفت الأونروا خدماتها الصحية والحيوية في رفح بعد خلو ملاجئها الـ36 في المنطقة تزامنًا مع الهجمات الإسرائيلية المستمرة عليها.

وأكدت الأونروا أن أكثر من مليون شخص اضطروا إلى النزوح من رفح بحثًا عن أمان لا يجدونه بسبب استمرار العداون الإسرائيلي ووقوع عشرات المجازر والآلاف من الشهداء.

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المرصد العربى لحقوق الإنسان يحذر من تصنيف الاحتلال الإسرائيلى "الأونروا" منظمة إرهابية

المرصد العربى لحقوق الإنسان يحذر من تصنيف الاحتلال الإسرائيلى "الأونروا" منظمة إرهابية

وسبق، وحذر المرصد العربي لحقوق الإنسان من خطورة محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بأنها "منظمة إرهابية"، وتجريم أنشطتها، ورفع الحصانة عن موظفيها، مؤكدًا أن هذه المحاولات والمساعي تتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، كما تمثل جريمة حرب جديدة ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب المرصد العربي لحقوق الإنسان، في بيان له، المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بتكثيف جهودها للحيلولة دون تنفيذ هذه الجريمة التي تهدد حياة قرابة 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة جماعية لمدة أكثر من سبعة أشهر متواصلة، مشددًا على ضرورة أن تضطلع هذه المنظمات بمسئولياتها لحماية منظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة وكالة "الأونروا"، لما تشكله من أهمية كبرى للشعب الفلسطيني.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد طالبت وكالة "الأونروا"، الخميس، بإخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح شرقي القدس في غضون 30 يومًا، بداعي "استخدام الأرض دون موافقة دائرة أراضي إسرائيل".

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