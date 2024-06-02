الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حصول 9 مدارس على شهادة اعتماد الجودة بمطروح

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن مدرستين ابتدائيتين و7 روضات أطفال جديدة حققت إنجازًا جديدًا بعد حصولها على شهادة اعتماد الجودة من الهيئة القومية لضمان الجودة.

وهنَّأ وكيل تعليم مطروح، مديري مدرستي "الهدى الابتدائية" التابعة لإدارة مطروح التعليمية، و"العلم والإيمان الابتدائية" بعد الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة القومية المختصة عن جدارة واستحقاق.

كما هنَّأ روضات الأطفال بالسادات الابتدائية، وحسن الشربتلي الرسمية لغات، ومجمع السواني التابعة لإدارة مطروح، وروضة أطفال "نور العلم" التابعة لإدارة الحمام شرق المحافظة بعد نيل اعتماد الجودة. 

وأشاد وكيل تعليم مطروح بالدور الإيجابي لإدارة قياس الجودة بالمديرية، وفرق الجودة بإدارات مطروح والحمام، وفرق الجودة بالمدارس والروضات الفائزة، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتاجًا مستحقًا وحصادًا مثمرًا لجهود عملهم خلال المرحلة الماضية.

وشدد شحاتة على ضرورة تضافر جهود مديري إداراتيِّ مطروح والحمام مع إدارات وهيئات تدريس تلك المؤسسات التعليمية المتميزة مع إدارة الجودة وبالتعاون مع مجالس الأمناء مع الالتزام بالأداء المثمر والفعَّال والإخلاص والعمل المتواصل أيام العمل والعطلات الرسمية.  

وكيل تعليم مطروح شهادة اعتماد الجودة اعتماد الجودة مدرستين ابتدائية وسبع روضات مطروح

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