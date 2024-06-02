حبس موظفين طلبوا رشاوى لتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بحلوان

أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس مقاول وسيدة وموظفين عموميين في إحدى الجهات الحكومية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الاستيلاء على أراض وعقارات مملوكة للدولة.

نتائج التحريات

تبين من التحريات أن الموظفين طلبوا عطايا وفوائد على سبيل الرشوة من مقاولين مقيمين بمدينة حلوان، مقابل إنهاء إجراءات غير قانونية وتسهيل استيلائهم على أراضى، وثبت ذلك من تسجيلات المحادثات الهاتفية.

وتبين من تحريات الرقابة الإدارية أن المتهمين ارتكبوا العديد من الجرائم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.