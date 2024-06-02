الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس موظفين طلبوا رشاوى لتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بحلوان

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس مقاول وسيدة وموظفين عموميين في إحدى الجهات الحكومية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الاستيلاء على أراض وعقارات مملوكة للدولة.

نتائج التحريات

تبين من التحريات أن الموظفين طلبوا عطايا وفوائد على سبيل الرشوة من مقاولين مقيمين بمدينة حلوان، مقابل إنهاء إجراءات غير قانونية وتسهيل استيلائهم على أراضى، وثبت ذلك من تسجيلات المحادثات الهاتفية.

وتبين من تحريات الرقابة الإدارية أن المتهمين ارتكبوا العديد من الجرائم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مقاول جهاز التنمية موظفين عموميين أراضي وعقارات

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