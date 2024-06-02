الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مسن فى روض الفرج

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مُسِّن في روض الفرج بسبب خلافات بينهم، لـ25 سبتمبر لورود التقرير الطب النفسي.

وكانت النيابة العامة استمعت إلى أقوال شقيق المجني عليه، الذي أكد في أقواله أن شقيقه كان يعمل موظفًا وخرج على المعاش منذ عام، ولم يعمل في وظيفة أخرى، وفضَّل العيش على الأموال التي يحصل عليها من المعاش، والبقاء داخل شقته في منطقة روض الفرج، موضحًا أن شقيقه لم يُرزَق بأطفال.

وأضاف شقيق المجني عليه أن الضحية انفصل عن زوجته منذ عشرين عامًا، ولم يتزوج مرة أخرى، وكان يعامل أبناء أشقائه جيدًا، كما أنهم كانوا يحبونه كثيرًا، وكذلك أبناء جيرانه، وكان محبوبًا من الجميع، وليس لديه خلافات مع أي شخص، بل على العكس تمامًا، كان ودودًا هادئًا وأحبه الجميع، ولم يتسبب في إيذاء أي شخص.

محكمة حكم المحكمة التحريات الأمنية النيابة العامة محكمة الجنايات جنايات روض الفرج مسن في روض الفرج

مواد متعلقة

بعد استلامها التقرير النفسي.. جنايات القاهرة تستكمل محاكمة قاتل الطفلة "جانيت" غدا

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن تجاوز الحد الأقصى للسرعة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

مصر تواصل تحركاتها لتقديم المساعدات العاجلة إلى أهالى قطاع غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

قرب مقر الكنيست الإسرائيلى.. اندلاع 6 حرائق بالقدس المحتلة جراء رشقات صاروخية

بعد عودة حماس لشمال غزة.. الإحباط يسيطر على جنود جيش الاحتلال

أولويات نتنياهو تعرقل خطط إيقاف الحرب فى غزة.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟