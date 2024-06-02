تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مسن فى روض الفرج

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مُسِّن في روض الفرج بسبب خلافات بينهم، لـ25 سبتمبر لورود التقرير الطب النفسي.

وكانت النيابة العامة استمعت إلى أقوال شقيق المجني عليه، الذي أكد في أقواله أن شقيقه كان يعمل موظفًا وخرج على المعاش منذ عام، ولم يعمل في وظيفة أخرى، وفضَّل العيش على الأموال التي يحصل عليها من المعاش، والبقاء داخل شقته في منطقة روض الفرج، موضحًا أن شقيقه لم يُرزَق بأطفال.

وأضاف شقيق المجني عليه أن الضحية انفصل عن زوجته منذ عشرين عامًا، ولم يتزوج مرة أخرى، وكان يعامل أبناء أشقائه جيدًا، كما أنهم كانوا يحبونه كثيرًا، وكذلك أبناء جيرانه، وكان محبوبًا من الجميع، وليس لديه خلافات مع أي شخص، بل على العكس تمامًا، كان ودودًا هادئًا وأحبه الجميع، ولم يتسبب في إيذاء أي شخص.