متخصصون باتحاد الكتاب: مصر القديمة عرفت الأوقاف منذ عصر الأسرات المبكر

الأوقاف في مصر القديمة، محور اللقاء الذي نظمته لجنة الحضارة المصرية القديمة، بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بمقر الاتحاد بالزمالك، برئاسة الكاتب عبد الله مهدى.

دعوة لاستعادة تقويم مصر القديمة

وفي بداية حديثه بدأ الكاتب عبد الله مهدى، بإرسال مجموعة من الرسائل داعيا مؤسسات الدولة المصرية، بضرورة العودة للتقويم المصرى القديم، لكونه أول وأدق وأهم تقويم زراعى عرفته البشرية، كما أن عودته لدوائر الحكومة المصرية يسهم في دعم هويتنا المصرية، وبعث ذاتنا الحضارية من جديد.

كما طالب “مهدي”: محافظ الشرقية بضرورة الاهتمام بكنيسة الملاك ميخائيل بقرية كفر الدير مركز منيا القمح في محافظة الشرقية، وذلك لأن هذه الكنيسة تؤكد علي التواصل الحضارى بين المصريين عبر العصور، كما أن ظاهرة تعامد الشمس على مذابح بها فريد على مستوى كنائس العالم.

وأكد “مهدي” رئيس لجنة الحضارة المصرية القديمة علي أن: اهتمامنا بالحضارة المصرية القديمة وإرثها الحضارى العظيم، ليس ظن قبيل الهروب من الحاضر بمشكلاته وتحدياته، ولكن الهدف الرئيس، استخلاص القوانين التى تكمن خلف مراحل الازدهار والانحطاط وتوظيفها في مشروع حضارى جديد لبلادنا يتناسب ليس فقط مع ماضيها المجيد، وإنما أيضا مع مكانتها الباقية بحكم التاريخ والجغرافيا والمسئولية.

مصر القديمة عرفت الأوقاف منذ عصر الأسرات المبكر

ثم تحدث الكاتب عبد الله مهدى عن موضوع الندوة “الأوقاف في مصر القديمة”، وعرج على ضيف الندوة وباحثها دكتور أحمد طلبة، وكيل الإدارة العامة للسياحة بمحافظة الجيزة، والذى أشار إلي أن المصريين القدماء عرفوا الوقف منذ ملوك عصر الأسرات المبكر، فقد أوقفوا بعض أملاكهم على شعائرهم الجنائزية، ومنذ بداية الدولة القديمة أصبح في مقدرة الأفراد إقامة أوقافهم المستقلة، والتى أقيمت في بداية الأمر لأجل المحافظة تلى طقوسهم الجنائزية، ومع مرور الوقت وتزايد الثروة والممتلكات الخاصة للأفراد، ظهرت الأوقاف الأهلية، حيث أراد هؤلاء الأفراد المحافظة على الممتلكات الخاصة بهم، لأجل الأجيال القادمة من أفراد أسرهم.

وأضاف دكتور أحمد طلبة، صاحب كتاب الأوقاف في مصر القديمة عند الأفراد: الأوقاف الأهلية كان مما ينشده أصحابها، عدم تفتيت أملاكهم وحفظها من الضياع.

كما أكد الباحث علي أن تطور الفكر الأخلاقى، والفكر الدينى ظهر أثره في كل من الوقف الخيرى والوقف الدينى. كما تحدث عن مفهوم الوقف عند المصرى القديم، وأنواعه، وكيفية إنشائه، ومكوناته وكيفية إدارته والضرائب والالتزامات العامة عليه وغير ذلك.