الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط 2024

تعليم دمياط
تعليم دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، غدا الاثنين، وإعلانها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط 2024

 

كما تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للاطمئنان على انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات.

وأكد غريب ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيًا داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

  نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط 2024


 وأثنى وكيل الوزارة، على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه. 

وأوضح أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بدأت أمس السبت، وسوف تسير بشكل منتظم مع الامتحانات حيث تتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات أولا بأول.

وأشار إلى أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، كانت قد وجهت برفع درجة الاستعداد لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية، وشددت على توافر وسائل التهوية الجيدة والإضاءة لخلق الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه خلال انعقاد الامتحانات تابع تسليم وتوزيع الأسئلة من مقر المطبعة السرية بالمديرية ومراكز التوزيع بالإدارات التعليمية بحضور مديرى عموم الإدارات التعليمية، والتواجد الأمني لكل إدارة تعليمية وفى حراسة مشددة من رجال الشرطة والحماية المدنية.

وأثناء التوزيع عقد اجتماعات مع  مديري العموم والتحاور معهم حول السلبيات التي تم رصدها من خلال غرفة العمليات، والعمل على تلافيها لراحة أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

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