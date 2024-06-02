بالاشتراك مع المجتمع المدنى.. "بيطرى الشرقية" تنظم قافلة مجانية بقرية الحلمية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، وضرورة الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا الإطار، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى أنه بالاشتراك مع مستشفى المجتمع المدنى، نظمت المديرية قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية الحلمية التابعة لمركز ومدينة أبوحماد، وذلك بحضور كل من مدير إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية، ومدير وأطباء إدارة أبوحماد البيطرية، وكبار المربين بالقرية، تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تفاصيل جهود القافلة

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج 128 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و93 رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ180 رأس ماشية، ورش 400 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 120 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وعلاج أمراض دواجن 490 طائرا، وترقيم وتسجيل 39 حيوانا، وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار- جاموس)، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا والسعار.