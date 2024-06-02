على مدار عدونها في غزة.. كم هدنة خرقتها إسرائيل؟

على مدار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تقرّ حماس مع الاحتلال هُدَن لوقف إطلاق النار خلال الحروب المختلفة، ولكن في كل مرة تكون تل أبيب هي أول من يخرق تلك الهدنة عبر الغارات على المدنيين وإسقاط مزيد من الشهداء والجرحى.

وتعتبر حرب السابع من أكتوبر 2023 المستمرة إلى الآن، هي أكبر دليل على ذلك الأمر، والتي تم فيها إقرار أكثر من هدنة ولم تلتزم إسرائيل بالقواعد والشروط المنوطة بها وخرقها الطيران الإسرائيلي.

هدنة جديدة

واتساقًا مع ذلك، طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، تفاصيل مقترح إسرائيلي جديد بشأن الهدنة المنتظرة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن خارطة الطريق الإسرائيلية تتضمن 3 مراحل إحداها تشمل وقفًا كاملًا لإطلاق النار وهي نقطة خلافية جوهرية بين تل أبيب وحركة حماس.

وقال بايدن في خطاب له: «إليكم ما يتضمنه الاقتراح الإسرائيلي للهدنة، وقف كامل وتام لإطلاق النار، انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من المحتجزين بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح مئات من المساجين الفلسطينيين».

وأوضح أن المرحلة الأولى من العرض الإسرائيلي ستستمر ستة أسابيع، وتشمل عودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، في حين ستزداد المساعدات الإنسانية إلى 600 شاحنة تحمل المساعدات إلى غزة يوميًا.

ويتوقع كثيرون أن يكون هناك خرقًا إسرائيليًا لتلك الهدنة في حال إقرارها، وهو أمر ليس بجديد على إسرائيل التي في العادة تقوم بخرق أي هدنة.

هدنة حرب الـ 6 أشهر

تعتبر أول هدنة خرقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث وقعت خلال العام 2008 بعد حرب بين إسرائيل وحماس على قطاع غزة استمرت لمدة 6 أشهر، ووقتها عقدت الهدنة من أجل وقف إطلاق النار وتخفيف الحصار العسكري إلا أن إسرائيل شنت هجوم بري وحشي على قطاع غزة.

هدنة العام 2012

وتلا ذلك هدنة جديدة بين حماس وإسرائيل خلال العام 2012، بعد حرب إسرائيل على القطاع التي استمرت لمدة 8 أيام، ثم الاتفاق على وقف إطلاق النيران ووقف الأعمال العسكرية بكل أشكالها، والتزمت قوات المقاومة الفلسطينية ببنود الهدنة، إلا أن إسرائيل خرقتها وقامت بعدوان على القطاع.

تعرف الأمم المتحدة الهدنة بأنها وقف لجميع الأعمال القتالية بين أي طرفين متحاربين، ولا تعني نهاية الحرب ولكن توقيف لإطلاق النيران لمدة محددة، من أجل التفاهم حول سيناريوهات ما بعد الهدنة سواء لإنهاء الحرب أو استمرارها.

هدنة عدوان الـ50 يومًا

في حرب ضارية استمرت أكثر من 50 يومًا وقعت خلال العام 2014 على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي وحماس، أدت إلى استشهاد 2000 فلسطيني، ووقتها وقعت هدنة برعاية دولية لوقف التصعيد في القطاع وكان من بين شروطها وقف إطلاق النار إلا أن إسرائيل خرقت الهدنة.

هدنة صيحة الفجر

معركة خاضتها سرايا القدس ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2019، التي اغتالت وقتها أحد قادة حركة المقاومة الفلسطينية، لتقوم وقتها حرب بين إسرائيل وحماس وحين تم إقرار هدنة بين الطرفين، ووقف إطلاق النيران وعمليات الاغتيال اخترقت إسرائيل الهدنة عبر القصف المدفعي.

هدنة حرب السابع من أكتوبر

وخلال الحرب الحالية التي وقعت في 7 أكتوبر الماضي ومستمرة إلى الآن، بين حماس وإسرائيل وقعت هدنة في نوفمبر الماضي برعاية مصرية قطرية، تفيد بضرورة وقف إطلاق النيران بين الطرفين، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقتها في الأيام الأولى وأطلقت نيران على فلسطينيين، ليس ذلك فحسب بل منعت إدخال المساعدات في الوقت نفسه وفرض مزيد من الحصار على أهالي غزة.