صبحى يشهد انطلاق المشروع القومى لتطوير مدربى منتخبات كرة القدم NCE

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن إنطلاق المشروع القومي لتطوير مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم Elite National Coaches، بالتعاون مع الجامعة البريطانية في مصر وبالشراكة مع جامعة مانشستر متروبوليتان، وفى ضوء بروتوكول التعاون الثلاثي الذي وقعته الوزارة مع كل من الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأكاديمية رايت تو دريم؛ لصقل كفاءات 22 من مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم وفق أحدث الأسس العملية على مستوى التقنيات والتكتيكات وطرق اللعب والبرامج التدريبية المختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، أن المشروع القومي لتطوير مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم يُعد أحدث المشروعات التي تم ابتكارها من البحوث التطويرية بالوزارة على تدريب وتنمية وإعداد وتأهيل مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم، بما يكفل الارتقاء بمستوى المدربين على وفق أحدث التقنيات والتكتيكات وطرق اللعب وغيرها من البرامج البدنية والفنية بما يساعد في تطوير الأداء التدريبي وفقًا للأسس العلمية المقررة في هذا الشأن، وصولًا للحصول على الرخصة التدريبية المعتمدة دوليًا بما ينعكس على تطور نتائج المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل.

وأشار إلى أن مدة الدراسة عام واحد مقسم على فترات محددة على مدار العام، حيث تتم الدراسة بالجامعة البريطانية في مصر بالشراكة مع جامعة مانشستر متروبوليتان، وهم شركاء علميون، وكذلك تشترك شركة رايت تو دريم كشريك استراتيجي لأول برنامج تدريبي في كرة القدم، وهي من الشركات العالمية ولها فروع بمختلف دول العالم في إعطاء الفرصة للمعايشة والسفر للخارج لأكبر عدد من المدربين.

وأضاف صبحي، "نمتلك رؤية واضحة لتطوير كرة القدم المصرية بداية من مدربي كرة القدم إلى اللاعبين، مشيرًا إلي أننا نعمل سويًا مع كل المؤسسات الرياضية، من أجل هذا الوطن الذي يعشق كرة القدم كونه تمثل المزاج العام في الشارع المصري ومدى اهتمام المصريين بهذه اللعبة، مؤكدًا أن الهدف من تلك المشروعات هي صناعة منتج حقيقي ومختلف في كرة القدم وفرصة طيبة لتطوير كل عناصر اللعبة بشكل مستدام وفق معايير وتقييم خاص لاختيار مدربي المنتخبات الوطنية".

واستطرد وزير الشباب والرياضة، أن مصر تمتلك قوة بشرية قادرة على التغيير والوصول بالمنظومة إلي أعلى مستواها، مشيرًا هناك 18 مليونًا تحت سن 18 عامًا ولا يوجد سوى 17 ألف لاعب مسجلين بالاتحاد المصري لكرة القدم و250 ألفًا من 18 مليونًا في كل الألعاب، ونعمل على زيادة أضعاف تلك الأعداد بمعدلات رقمية ومقياس أداء في ظل العمل على منتج احترافي واقتصادي.

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