الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قيادى بمستقبل وطن: إعلان واشنطن وعمّان تأييدهما جهود القاهرة للتوصل لهدنة فى غزة يؤكد محورية الدور المصرى

شريف النسيري
شريف النسيري

قال شريف النسيري، عضو هيئة مكتب أمانة العلاقات الخارجية المركزية بمستقبل وطن، إن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن، تكثيف الجهود مع مصر للتوصل لهدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، اعتراف بدور مصر المحوري في القضية الفلسطينية وفي وقف العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة.

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باحثة بالمركز المصري للفكر: مقترح بايدن فرصة أخيرة لإنهاء الحرب في غزة

وأشار النسيري، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن إعلان الأردن، كذلك، على لسان وزير الخارجية، أيمن الصفدي، تأييد جهود مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة تبادل بأسرع وقت ممكن، في قطاع غزة، بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة- يؤكد محورية دور مصر والرهان عليه، مضيفا أن جهود مصر مستمرة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال مساعدات فورية وكافية إلى قطاع غزة، والتوافق على صفقة تبادل عبر المفاوضات الجارية.

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كاتب صحفى: مقترح بايدن لإنهاء الحرب فى غزة يلبى تطلعات كل الأطراف

ولفت إلى أن هناك حاجة ماسة لإنهاء الكارثة الإنسانية على قطاع غزة بشكل فوري، وفتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات، وتمكين منظمات الأمم المتحدة من توزيعها، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

واختتم "النسيري" حديثه بضرورة تعامل كل الأطراف بجدية تامة، وبالخصوص إسرائيل وحماس، مع أي مقترح لوقف الحرب والدخول في هدنة تمهيدا لوقف نهائي لإطلاق النار، فما يحدث في غزة فاق الوصف.

يذكر أن صحيفة "الجارديان" البريطانية، كشفت عن أن المقترح الأمريكي الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لهدنة غزة، يتطابق بشكل كبير مع المقترح الأساسي الذي تم تقديمه في محادثات مصر خلال الشهر الماضي، بعد أشهر من المساومات.

وكانت مصر قد تقدمت باقتراح لوقف الحرب في غزة خلال الشهر الماضي، وقدمته للجانب الإسرائيلي، وقدمت نسخة إلى حركة حماس التي وافقت في وقت لاحق على المقترح.

عضو هيئة مكتب أمانة العلاقات الخارجية المركزية بمستقبل وطن شريف النسيري الرئيس جوبايدن جهود مصر وقف الحرب في غزة

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