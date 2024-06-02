الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على موعد انتهاء الموجة الحارة وتوقعات الأرصاد عن حالة الطقس غدا

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الاثنين الموافق ٣-٦-٢٠٢٤، وتفاصيل الأجواء الجوية خلال الأيام المقبل.

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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تسودها موجة حارة إلى شديدة الحرارة وهى أعلى من المعدلات الطبيعية، مع استمرار الموجة شديدة الحرارة على جميع الأنحاء.

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تابع حالة الطقس الأحد ٢ يونيو في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

وأضافت الدكتورة منار غانم، في تصريحات خاصة لموقع "الدستور"، أنه متوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأما عن موعد انتهاء الموجه الحارة، أكدت أن الموجة شديدة الحرارة ستستمر على أغلب الأنحاء من الأحد 2 يونيو 2024 إلى الجمعة 7 يونيو 2024.

حالة الطقس غدا الاثنين 

فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المصاحبة لحالة الطقس غدًا الإثنين 3 يونيو، إذ تشهد البلاد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية، مع احتمالية إثارتها للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات خاصة علي المناطق المكشوفة.

أما عن حالة البحر المتوسط تكون بين الخفيفة إلى المعتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح ما بين (1: 1.75) متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية الى شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر تكون بين المعتدلة إلى المضطربة مع ارتفاع الموج فيه سيتراوح بين( 2 إلى 3) متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الاثنين: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29.

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