الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإسماعيلى يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة إنبى فى دورى نايل

الإسماعيلى يستأنف
الإسماعيلى يستأنف تدريباته

استقر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي  الإسماعيلى، على وضع برنامج خاص لتجهيز اللاعبين أثناء فترة توقف المسابقة المحلية ويتمثل في خوض تدريبات فترتين وأخرى واحدة وخوض ثلاثة لقاءات ودية من أجل منح أبناء القلعة الصفراء حساسية المباريات الرسمية.

يبدأ فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلي، مساء اليوم الأحد تدريباته لمواجهة إنبي في الأسبوع السادس والعشرين للدوري الممتاز، والمحدد موعدها السابعة مساء يوم 17 يونيو الجاري، بإستاد الإسماعيلية.

ويعود الدراويش للمران، بعد انتهاء الراحة السلبية لمدة 48 ساعة، عقب مباراتهم الأخيرة أمام القناة وتأهلهم على حسابه لدور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن الإسماعيلي يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 27 نقطة، فاز في 6 مباريات وخسر 10 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات، ودخل شباكه 29 هدفًا ولهم 25 هدفًا.

على جانب آخر رفض علي أبو جريشة رئيس جهاز الكرة بالإسماعيلي، ونائبه عماد سليمان، الالتماس المقدم من محمد هاشم وكريم عرفات وأحمد محسن ومحمد حسن، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، الانتظام في التدريبات الجماعية مع زملائهم وألزمهم أداء المران منفردين حتى نهاية الموسم.

وكان إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، بناء على توصية علي أبو جريشة رئيس جهاز الكرة ونائبه عماد سليمان، استبعد الرباعي "هاشم وعرفات ومحسن وحسن" من المران الجماعي، وألزمهم أداء التدريبات اليومية منفردين، لرفضهم التنازل عن جزء من حقوقهم المتأخرة، فضلًا عن توقيع " هاشم " للمصري البورسعيدي وخروج "حسن" عن السلوك الرياضي في مباراة فريقه أمام البنك الأهلي وخصم 250 ألف جنيه من مستحقاته.

تجدر الإشارة إلى أن الإسماعيلي يحتل المركز الثالث عشر بجدول الدوري الممتاز، برصيد 27 نقطة، فاز في 6 مباريات وخسر 10 لقاءات وتعادل 9 مواجهات، ودخل شباكه 29 هدفًا ولهم 25 هدفًا.

الاسماعيلى ايهاب جلال الدوري الممتاز الدراويش تدريبات الاسماعيلى

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