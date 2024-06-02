خبير: حراك القاهرة يعكس مركزية الدور المصرى فى العمل على دعم الفلسطينيين

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الحراك الكبير الذي تشهده القاهرة على مدار الأيام الماضية والمقبلة، يعكس مركزية الدور المصري في العمل على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ووقف هذه المعاناة، ووقف نزيف الدم الفلسطيني.

وأضاف أحمد، خلال تصريحاته عبر قناة dmc، أنه رغم التحديات العديدة التي تواجه مصر في هذا الصدد، خاصة الجانب الإسرائيلي واستمراره في التصعيد على معبر رفح، وإعاقة دخول المساعدات.

مصر مستمرة في جهودها بالتشاور مع الوسطاء

وأكد خبير العلاقات الدولية أن مصر مستمرة في جهودها بالتشاور مع الوسطاء، وتسير على أكثر من مسار في نفس الوقت، منها مسار العمل على تنشيط المفاوضات، والعمل على دفع الجهود نحو التوصل لاتفاق، وذلك في إطار التطورات الأخيرة عقب خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ولفت إلى أن البيان المصري القطري الأمريكي جاء يلقي بالكرة في ملعب كل من الفصائل الفلسطينية وحماس، وأيضًا الحكومة الإسرائيلية، والذي يتضمن فرصة مهمة للتوصل لاتفاق ينهي هذه المعاناة ويوقف نزيف الدم الفلسطيني، خاصة أنه يحقق مطالب كل الأطراف.