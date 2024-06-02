الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتح لـ"القاهرة الإخبارية": نثمن الجهود المصرية لضمان حقوق الشعب الفلسطينى

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الحركة تثمن الجهود المصرية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن نتنياهو سيرفض خطة بايدن إذا كانت طريقًا لإنهاء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف متحدث حركة فتح، عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب تجويع وحصار بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلي أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف وجود وكالة أونروا في قطاع غزة، ونأمل تنفيذ وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

عبد الفتاح دولة الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلى القاهرة الإخبارية قطاع غزة

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