فتح لـ"القاهرة الإخبارية": نثمن الجهود المصرية لضمان حقوق الشعب الفلسطينى

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الحركة تثمن الجهود المصرية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن نتنياهو سيرفض خطة بايدن إذا كانت طريقًا لإنهاء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف متحدث حركة فتح، عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب تجويع وحصار بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلي أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف وجود وكالة أونروا في قطاع غزة، ونأمل تنفيذ وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.