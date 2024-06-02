الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب رئيس جامعة دمنهور يتابع انتظام الامتحانات بكلية التربية النوعية بالنوبارية

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

تفقّد الدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى السيد، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، اليوم الأحد، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بكلية  التربية النوعية بقطاع النوبارية، وذلك في إطار حرص الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، على المتابعة المستمرة لانتظام سير أعمال الامتحانات بجميع كليات الجامعة.

وخلال الجولة تم متابعة انتظام سير الامتحانات بجميع اللجان، كما تم التأكيد على ضرورة توافر كل سبل الهدوء والراحة وتهيئة المناخ المناسب للطلاب أثناء تأديتهم الامتحان، كما تواصل الدكتور ماجد شعلة مع الطلاب واستمع إلى آرائهم حول مدى وضوح أسئلة الامتحانات ومدى مناسبتها للزمن المخصص للإجابة.

متابعة انتظام سير الامتحانات

وأكد ضرورة تواجد الطاقم الطبي للتعامل مع أي حالات مرضية طارئة قد تحدث داخل اللجان، مشيدًا بتجهيزات الكلية للامتحانات واتخاذ الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب، خاصة ذوي الهمم، وتوفير كل سبل الدعم لهم لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

وعلى هامش الجولة، وفي إطار العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية، تم عمل زيارة ميدانية لكلية الحاسبات والمعلومات بالنوبارية؛ للوقوف على آخر التطورات والمستجدات الخاصة بمكتبة الكلية ومدى جاهزيتها.

كما تم متابعة أعمال النظافة بكليات قطاع النوبارية ومحيطها، مع التأكيد على ضرورة مراجعة كل المنشآت، ورفع أي مخلفات، واتباع معايير السلامة والأمان بجميع مباني القطاع لضمان استدامة جميع المنشآت والمرافق والأجهزة، لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، وتوفير الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية والامتحانية بانتظام.

جامعة دمنهور امتحانات جامعة دمنهور النوبارية دمنهور ماجد شعلة

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