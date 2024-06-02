المعهد القومي للاتصالات يحتفل بتخرج دفعة جديدة من مبادرة "شباب مصر الرقمية - مصر تصنع الإلكترونيات"

احتفل المعهد القومي للاتصالات بتخرج 500 متدرب في الدورة السابعة من مبادرة "شباب مصر الرقمية - مصر تصنع الإلكترونيات" منحة الأربعة أشهر، وتأتي المبادرة في إطار استراتيجية بناء القدرات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتشمل المبادرة عدة مسارات تدريبية، منها الإلكترونيات والأنظمة المدمجة، وتصميم الدوائر المتكاملة، ونظام التشغيل "لينكس" المدمج، والبنية التحتية للشبكات، وتطوير التطبيقات، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحلول الأمنية الدفاعية، وآلية DevOps، والأتمتة، وهندسة الاتصالات، وتقنيات شبكات الهاتف المحمول، وحلول الأعمال التجارية B2B، من بين مسارات أخرى.



ويستعد الخريجون لقضاء شهر من التدريب الوظيفي في كبرى الشركات المحلية والعالمية.



وجدير بالذكر أن المعهد القومي للاتصالات انتهى من تدريب ما يزيد عن ١٧٠٠ متدرب خلال المراحل السابقة من المبادرة، وتوفير تدريب عملي لهم في أكثر من 50 شركة من كبرى الشركات العالمية والمحلية في المجالات المختلفة للمبادرة.

وانعقد الاجتماع التشاركي السنوي لمبادرة قدوة- تك 2024 بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار الجهود المبذولة لتطوير عمل المبادرة والخدمات التي تقدمها وآليات تنفيذها.



وشارك في الاجتماع عددٌ من قدوات المبادرة المتميزات خلال الأعوام السابقة، وفريق عمل المبادرة ومسؤولون من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.



وخلال الاجتماع، تم عرض دور الوكالة في دعم الابتكار من خلال مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ويهدف إلى مساعدة الحكومة على تحقيق التحول الرقمي من خلال مبادرات تستهدف تحسين الاقتصاد والاستفادة من الفرص الرقمية المتاحة.



وناقشت رائدات الأعمال بعض إنجازاتهن وتجاربهن في الابتكار، وكذلك النماذج الملهمة من خلال المهارات الرقمية والتكنولوجية المُكتسبة من خلال الخدمات التدريبية والاستشارية التي توفرها مبادرة قدوة-تك.



وتم بحث أوجه التعاون الممكنة بين المبادرة والوكالة لمساعدة رائدات الأعمال من خلال تنظيم جلسات استشارية في مجالات الابتكار والتحول الرقمي لتمكين المستفيدات من التوسع في مشروعاتهن والتصدير للخارج. وتم بحث وتبادل الأفكار والمقترحات حول الاحتياجات التدريبية الآنية المطلوبة لمستفيدات المبادرة، ومناقشة التحديات التي تواجههن في مجالات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات القدوات في تغطية المزيد من هذه الموضوعات في الجلسات الاستشارية المقبلة لتحقيق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة.



وكذلك تم تبادل الخبرات من خلال مناقشة مفتوحة لاقتراح الحلول والخطط المستقبلية لمسارات عمل المبادرة وتلبية الاحتياجات لرائدات المعرفة حول أفضل الممارسات في مجالات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، وسُبل تفعيل دورهن المجتمعي في نشر المعرفة التكنولوجية في مجال المشروعات اليدوية، وكيفية إتاحة خدمات المبادرة وانتشارها بين رائدات الأعمال في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى التعرف على ما وصل إليه القدوات من فرص في مجالات التصدير والتعامل مع أسواق التجارة الخارجية.

