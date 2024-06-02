الأحد 02 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شاليمار زوجة خالد يوسف تحرر محضرًا رسميًا ضد "القاهرة والناس"

شاليمار وخالد يوسف
شاليمار وخالد يوسف

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في اتهام شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، للإعلامية أسما إبراهيم، مقدمة برنامج "حبر سري" بقناة "القاهرة والناس"، بالتشهير بها. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بتقديم محامٍ، وكيل عن الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، محضرا بقسم شرطة العجوزة، ضد كل من "طارق نور" مالك قناة "القاهرة والناس"، والإعلامية "أسما إبراهيم" مقدمة برنامج "حبر سري" على ذات القناة، يتهم كلا منهما بالتشهير بموكلته. 

txt

"الصبايا الملاح" في قاع النيل.. مآسي معديات الموت تخطف أرواح الباحثين عن "لقمة العيش"

txt

ماس كهربائي وراء حريق شقة الفنانة سمية الألفى بالجيزة

وقال مقدم البلاغ إن الإعلامية "أسما إبراهيم" استضافت في شهر رمضان الماضي ببرنامجها "حبر سري" الإعلامية السعودية لجين عمران، وأثناء محاورتها ذكرت "أسما إبراهيم"، في حلقة البرنامج، أن موكلته شاليمار شربتلي تم اتهامها سابقا بتعذيب خادمتها، لترد الإعلامية لجين عمران بالإيجاب بأنه تم اتهام شاليمار بالفعل بتعذيب خادمتها، لكنها مظلومة. 

وقال المحامي إن ما ورد بالحلقة يعد تشهيرا في حق موكلته، وتم تحرير المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق. 

شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف قناة القاهرة والناس برنامج حبر سري اسما ابراهيم الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي

مواد متعلقة

عصام صاصا يُدلي بأقواله في دهس شاب على الدائري: "مكنش قصدي"

ماس كهربائى وراء حريق شقة الفنانة سمية الألفى بالجيزة

"الصبايا الملاح" في قاع النيل.. مآسي معديات الموت تخطف أرواح الباحثين عن "لقمة العيش"

أصيبت باختناق.. نجاة الفنانة سمية الألفى من حريق شقتها بالجيزة

بسبب تسرب غاز.. نجاة 7 مواطنين من الموت إثر حريق بشقة بكرداسة

سرقة شقة الفنان تامر عبدالمنعم فى الدقى

"أنا عايزه حى".. أمن الجيزة يصطاد "خُط الجبل" فى معركة الفجر بأطفيح

استدعاء الفنان عباس أبوالحسن لسماع أقواله مرة ثانية فى هذه الحالة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن تجاوز الحد الأقصى للسرعة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني بالاسم فقط

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024

مصر تواصل تحركاتها لتقديم المساعدات العاجلة إلى أهالى قطاع غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

نرمين يسر

دواعى السفر والوحدة

حسىن عبدالبصىر

قتل الأطفال للتنقيب عن الآثار!

د هند جاد

رفعت عينى للسما.. هو الفستان عيب!

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

قرب مقر الكنيست الإسرائيلى.. اندلاع 6 حرائق بالقدس المحتلة جراء رشقات صاروخية

بعد عودة حماس لشمال غزة.. الإحباط يسيطر على جنود جيش الاحتلال

أولويات نتنياهو تعرقل خطط إيقاف الحرب فى غزة.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟